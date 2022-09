Βασιλιάς Κάρολος: Στο Μπάκιγχαμ ο νέος μονάρχης – Χειροκροτήθηκε από το πλήθος

Με βασιλική αυτοκινητοπομπή έφθασαν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Βασιλιάς Κάρολος με την βασιλική σύζυγό του Καμίλα. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στην πύλη του παλατιού και τους Κάρολο και Καμίλα να αποβιβάζονται.

Οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάρολο να χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, καθώς υπάρχει η θλίψη για το χαμό της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ την ίδια ώρα χαιρετούν τον νέο τους βασιλιά.

Ο Κάρολος Γ’ θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).