Βίντεο με άγριο καβγά σε σούπερ μάρκετ: Χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με μπουκάλια κρασιού

Ο άγριος καβγάς που ξέσπασε ανάμεσα σε σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο καταγράφηκε σε βίντεο. Σε αυτό φαίνονται οι άντρες που εμπλέκονται να χτυπούν ο ένας τον άλλον ακόμη και με μπουκάλια κρασιού, την ώρα που οι έντρομοι πελάτες παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν μπροστά τους.

Οκτώ περίπου άντρες άρχισαν να κλωτσούν και να χτυπούν ο ένας τον άλλον στον χώρο της εισόδου προτού ο καβγάς μεταφερθεί μέσα στο κατάστημα.

Ένας σεκιουριτάς στεκόταν χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, ενώ άλλοι φώναζαν στους άντρες που δεν φαίνεται να φορούσαν μάσκες, να σταματήσουν, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το βίντεο αναρτήθηκε σήμερα στα social media και έχει φτάσει στις Αρχές προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.Πινακίδες πέφτουν στη διάρκεια της έντασης, ενώ σε κάποιο σημείο φαίνεται ένας άντρας να προσπαθεί να χτυπήσει έναν άλλον με ένα μπουκάλι. «Μην το κάνεις, όχι, όχι» ακούγεται να λέει η φωνή μιας γυναίκας» την ώρα που ο άντρας σηκώνει το χέρι του για να προστατευτεί από την επίθεση.

Οι πελάτες φαίνονται να κοιτούν σοκαρισμένοι, κρατώντας τις αποστάσεις τους για να μην τραυματιστούν και οι ίδιοι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σχολίασε κάτω από το tweet με το βίντεο: «Έχουμε γνώση αυτού του βίντεο και έχει προωθηθεί στις τοπικές Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση».

Moment mass brawl erupts inside Asda as hooded thugs smash each other with bottles of WINE https://t.co/owFO8XuyIA

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 19, 2021