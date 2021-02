Βρέφος χάνει τη ζωή του όταν ένας άντρας πέφτει στο καρότσι του από όροφο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος πέντε μηνών στη Ρωσία, όταν ένας άντρας πήδηξε από τον 17ο όροφο ενός κτιρίου – επιχειρώντας να αυτοκτονήσει – και προσγειώθηκε στο καροτσάκι του παιδιού, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη την Πέμπτη στην πόλη Βόρονεζ της νοτιοδυτικής Ρωσίας και κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο δείχνει μια μητέρα να σπρώχνει το καροτσάκι με το παιδί της πάνω σε πεζοδρόμιο και δίπλα σε μια πολυκατοικία. Σε κάποια στιγμή στρίβει για να διασχίσει τον δρόμο, και τότε ένας άντρας προσγειώνεται στο καροτσάκι, με συνέπεια αυτό να διαλυθεί και το μωρό να πέσει με δύναμη στην άσφαλτο.

Δείτε το Βίντεο – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Tragic events: In #Voronezh, #Russia someone tired of life decided to commit suicide by jumping out the 17-the floor of a building. Unfortunately, on impact he hit a stroller with a 5-month old child in it. The child died so did the jumper. pic.twitter.com/tV2YsrjU0C

— ofehrmedia.press (@OfehrmediaPress) February 5, 2021