Βρέθηκε στραγγαλισμένος με τη ζώνη του

Ο δημιουργός του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Έρευνα για τη δολοφονία του δημιουργού του Sputnik V άνοιξε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο Αντρέι Μποτίκοφ, ένας από τους 18 επιστήμονες που εργάστηκαν για το εμβόλιο κατά του κοροναϊού το 2020, αναγνωρίστηκε ως ο άνδρας που είχε στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου με μια ζώνη στη βορειοδυτική Μόσχα.

Προηγουμένως, υπενθυμίζει η Daily Mail, είχε γραφτεί ότι είχε επιβιώσει της συμπλοκής με τον δολοφόνο του, ο οποίος εισέβαλλε σπίτι του και άρχισε να τσακώνεται μαζί του για χρήματα.

Η σύλληψη του δράστη

Ο 29χρονος άνδρας έχει ήδη συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του επιστήμονα.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας είπε ότι βρήκαν τον ύποπτο στο «συντομότερο δυνατό χρόνο», αφού προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του εγκλήματος.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ομολόγησε το έγκλημα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και αναφέρουν επίσης, ότι ο κατηγορούμενος είχε ήδη διωχθεί για διάπραξη άλλου «σοβαρού» εγκλήματος.

Σεξουαλικό το κίνητρο;

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος, γνωστός ως Alexei Z, είχε περάσει 10 χρόνια στη φυλακή με την κατηγορία της παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ο Αντρέι Μποτίκοφ ήταν ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών για την Επιδημιολογία και τη Μικροβιολογία.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί στη Ρωσική Κρατική Συλλογή Ιών, D.I. Ivanovsky Ινστιτούτο Ιολογίας ως ανώτερος επιστήμονας.

Είχε τιμηθεί με το μετάλλιο Order of Merit for the Fatherland για τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο αγώνα κατά του κοροναϊού.