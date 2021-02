Ακρόπολη: Η εντυπωσιακή φωτογραφία με τον ιερό βράχο «ντυμένο» στα λευκά

3 Shares Share Tweet

Μπορεί η κακοκαιρία «Μήδεια» να έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα ανά τη χώρα όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ομορφιά της μεταμορφωμένης πρωτεύουσας που πλέον καλύπτεται από το λευκό πέπλο του χιονιού.

Υπέροχες φωτογραφίες από διάφορες γωνιές της Αθήνας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με το χιόνι να έχει καλύψει ακόμα και περιοχές του κέντρου. Στις εικόνες που εντυπωσιάζουν δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Ακρόπολη, η οποία είναι πραγματικά πανέμορφη «ντυμένη» στα λευκά.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στο Twitter, βλέπουμε την Ακρόπολη να στέκει φωτεινή μέσα στο κατάλευκο τοπίο. «There is a light that never goes out» («Υπάρχει ένα φως που δεν σβήνει ποτέ») αναφέρει η λεζάντα της φωτογραφίας, την οποία τράβηξε ο Σταύρος Πετρόπουλος της Alaska Films.