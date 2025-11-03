«ΔιήγηΜΑΣ» στο θέατρο Σοφούλη στις 29 και 30 Νοεμβρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το «διήγηΜΑΣ», που βασίζεται στη νουβέλα της Γιώτας Τεμπρίδου «Διήγημας», μετά από μια επιτυχημένη σειρά παραστάσεων στην Αθήνα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Σοφούλη, για δύο παραστάσεις, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21:00 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 20:00. Πρωταγωνιστεί ένα τετραμελές ανσάμπλ ταλαντούχων ηθοποιών.

Το «διήγηΜΑΣ» είναι μια παράσταση για τη βία κατά των γυναικών και όλων των θηλυκοτήτων, για τη γυναικοκτονία, τον βιασμό, τον σεξισμό, την τοξική αρρενωπότητα, τα καταπιεστικά έμφυλα στερεότυπα, για το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στον έρωτα με όποι@ θέλουμε.

Το «διήγηΜΑΣ» είναι μια εξομολόγηση τραυματικών εμπειριών, ένα ταξίδι σε επώδυνες αναμνήσεις αλλά και μια πορεία προς το coming out. Στην παράσταση όλα λέγονται χωρίς περιστροφές, στο στόχαστρο τίθενται καταστάσεις οικείες και τρομακτικές, η «αγία ελληνική οικογένεια» και οι προβληματικές της όψεις, ό,τι μας έχει εγκλωβίσει σε μια ανεπιθύμητη ζωή.

Η λύτρωση έρχεται χάρη στην αναγνώριση των πραγματικών μας επιθυμιών, καθώς και χάρη στην αλληλεγγύη αλλά και στην καταφυγή σε τρόπους επιβίωσης, όπως είναι η τέχνη. Στο «διήγηΜΑΣ» μοιραζόμαστε τα τραύματά μας και έτσι ερχόμαστε πιο κοντά, πενθούμε μαζί και απελευθερωνόμαστε από τον πόνο.

Σκηνοθετικό σημείωμα της Δέσποινας Μπισχινιώτη

“Μήπως έφτασε η ώρα οι θηλυκότητες να μιλήσουν ανοιχτά για τη βία που έχουν υποστεί από την εθνοπατριαρχία; Η παράσταση «διήγηΜΑΣ» εκκινεί από μια αναταραχή και μας προ(σ)καλεί σε μια ανατροπή. Είναι η δική ΜΑΣ διήγηση, μια εξομολόγηση και μια σκοτεινή αναδρομή στα τραύματα της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής κάθε θηλυκότητας.

Με μια αφήγηση μοιρασμένη σε τέσσερις γυναικείες φωνές, το πρόσωπο που μέσω της μνήμης πραγματοποιεί αυτό το επώδυνο ταξίδι στα βιώματά του στρέφεται με πικρό χιούμορ προς καθετί οδυνηρό μέσα στην πατριαρχική ελληνική κοινωνία και αποδεσμεύεται από όσα το έχουν αλλοτριώσει φυλακίζοντάς το σε ανεπιθύμητες εμπειρίες και εγκλωβίζοντάς το σε ενέργειες συμμόρφωσης και πειθάρχησης στα έμφυλα στερεότυπα.

Τελικά, αφού απαλλάσσεται με θάρρος από όλα τα άχθη και τις αγκυλώσεις της πατριαρχίας, φτάνει στην ωρίμανση και στη συνειδητοποίηση της queer ταυτότητάς του και των πραγματικών του επιθυμιών.

Η παράσταση, που είναι φτιαγμένη από θραύσματα, από το μη ορατό και το προσωπικό, αποδομεί τον μύθο της ευτυχίας στο εθνοπατριαρχικό καθεστώς, ρίχνοντας φως στη βία των κοινωνικών δομών. Τοξική αρρενωπότητα, καταπίεση, φυσική και συμβολική βία κατά των γυναικών, ρατσισμός και σεξισμός, γυναικοκτονίες. Αφού ορίζονται οι τόποι της βίας, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ ευαλωτότητας, χειραφέτησης και αλληλεγγύης, ενώ η χαρά ανακαλύπτεται στις ρωγμές και στις στρατηγικές της επιβίωσης.

Στο «διήγηΜΑΣ» παρακολουθούμε επί σκηνής την αναμέτρηση του φεμινιστικού υποκειμένου με τα άρρητα που επιτέλους λέγονται και ακούμε μια κραυγή για το δικαίωμα της/του καθεμίας/καθενός στον αυτοπροσδιορισμό και στον έρωτα με όποι@ θέλει, μια κραυγή για το «είμαι ό,τι θέλω εγώ»”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ(ΡΙ)ΕΣ

Κείμενο: Γιώτα Τεμπρίδου

Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Δέσποινα Μπισχινιώτη

Επιμέλεια κίνησης: Κατερίνα Δρακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Δέσποινα Μπισχινιώτη

Χειρισμός φώτων και ήχου: Ανέστης Ατακτίδης

Φωτογραφίες & teaser προώθησης: Χρήστος Μπόης

Επεξεργασία φωτογραφιών & teaser: Μαριαλένα Μπόη

Φωτογραφίες παράστασης: Σούλα Μαρινούδη / Διογένης Γκίκας

Δημιουργία trailer: Θάνος Πάντσος

Σχεδιασμός αφίσας: Αναστασία Δαφερέρα

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: PT Theatrical Productions

Ευχαριστούμε τον Διογένη Γκίκα για τη δημιουργική συμβολή του και το παπαρούνα για την πολύτιμη συνεισφορά του στην υλοποίηση της παράστασης.

Παίζουν (αλφαβητικά): Mirela Jazxhi, Κατερίνα Μπέλεση, Δέσποινα Μπισχινιώτη, Μαριαλένα Μπόη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

www.theatrosofouli.gr| Τ.: 231 042 3925

Πρόσβαση ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5 || Δυτικά προς ανατολικά: Στ. Βερβελίδη | Ανατολικά προς δυτικά: Σ. Ναυτικός Όμιλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 21:00 | Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 20:00 Διάρκεια: 75 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Online προπώληση εισιτηρίων: διήγηΜΑΣ | Εισιτήρια εδώ!

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 7234567

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 12€ | Ταμείο: 14€ |

Μειωμένο (μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, 65+): 10€ | Εισιτήριο ΑμεΑ, ατέλειες: 5€