Εκδόσεις Αλεξάνδρεια: Ιστορίες του κυρίου Γκρέι

Ο κύριος Μάικλ Γκρέι, ψυχαναλυτής στο επάγγελμα, επιχειρεί να εξιχνιάσει μυστηριώδεις φόνους, εκτελώντας χρέη αστυνομικού ντετέκτιβ, και το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας περισσότερο ψυχολογικές και λιγότερο αστυνομικές μεθόδους. Ο φόνος της Έλινορ Πόουπ και Ο φόνος της Αν Έιβερι αποτελούν δύο από τις τέσσερις υποθέσεις του κύκλου «Ιστορίες του κυρίου Γκρέι» που δημοσίευσε ο Χένρι Κάτνερ.

HENRY KUTTNER // Ο ΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΡ ΠΟΟΥΠ

Henry Kuttner

Ο φόνος της Έλινορ Πόουπ

ISBN: 978-960-221-877-8

σχ. 21Χ14, σελ. 216

α΄ έκδοση Ιούνιος 2020

τιμή: 12,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Όταν μια γυναίκα σκοτώνεται σ’ ένα ομιχλώδες πάρκο του Σαν Φρανσίσκο, η αστυνομία υποψιάζεται ότι πρόκειται για ληστεία που πήγε πολύ στραβά, αλλά ο προβληματικός νέος ασθενής του κυρίου Γκρέι μπορεί να έχει το κλειδί για την αλήθεια.

HENRY KUTTNER // Ο ΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝ ΕΪΒΕΡΙ

Henry Kuttner

Ο φόνος της Αν Έιβερι

ISBN: 978-960-221-876-1

σχ. 21Χ14, σελ. 280

α΄ έκδοση Ιούνιος 2020

τιμή: 12,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Ένας φονιάς: ένα σκληρό παιδί με ιστορικό βίας – οι τίτλοι των εφημερίδων κραύγαζαν για γρήγορη καταδίκη.

Ο αρχηγός μιας συμμορίας ανηλίκων – τι γύρευε από την Αν Έιβερι το βράδυ του θανάτου της;

Μια ναρκομανής – έδειχνε πολύ αδύναμη για να σκοτώσει κάποιον.

Ένας τύπος που κάνει μεγάλη ζωή με μισθό δασκάλου – πού βρήκε τα λεφτά;

Ένας ζηλιάρης σύζυγος – αγαπούσε στ’ αλήθεια τη γυναίκα του;

Ένας διστακτικός μάρτυρας – γιατί απέκρυψε ένα εκρηκτικό στοιχείο που θα μπορούσε να απαλλάξει έναν άλλο ύποπτο;

Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που βάλθηκε να ανακρίνει ο ψυχαναλυτής Γκρέι σχετικά με τον φόνο της Αν Έιβερι, γνωρίζοντας, καθώς ερευνούσε, ότι ένας ή περισσότεροι ανάμεσά τους κινδύνευαν να δολοφονηθούν.

HENRY KUTTNER

Ο Χένρι Κάτνερ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1915. Συμμετείχε με άλλους συγγραφείς της γοτθικής λογοτεχνίας του φανταστικού στον «Κύκλο Λάβκραφτ», όπου και γνωρίστηκε με την συγγραφέα και μετέπειτα σύζυγό του C.L. Moore. Μαζί συνέγραψαν δεκάδες διηγήματα, νουβέλες και σενάρια για το Χόλυγουντ, χρησιμοποιώντας, εκτός από τα πραγματικά τους ονόματα δεκαεπτά λογοτεχνικά ψευδώνυμα. Μετά από ένα πανεπιστημιακό πτυχίο ψυχολογίας, ο Κάτνερ ξεκίνησε μεταπτυχιακή ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία, όταν ένα αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο απέβη μοιραίο γι’ αυτόν το 1958.

Το τεράστιο έργο που άφησε πίσω του επηρέασε σημαντικούς μεταγενέστερους συγγραφείς όπως ο Roger Zelazny, ο Ray Bradbury και ο William S. Burroughs, ενώ έξι ιστορίες του έγιναν ταινίες (πιο πρόσφατη: The Last Mimzy, New Line Cinema, 2007).

H σειρά Μαύρη Γάτα περιλαμβάνει παλαιότερα έργα μυστηρίου και θρίλερ που άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και θεωρούνται πλέον κλασικά.