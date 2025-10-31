Γ. Γελαράκης και Αν. Σπύρου για μια εμφάνιση στις Αλυκές

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Γιώργος Γελαράκης και η Αναστασία Σπύρου συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους σε όλη την Ελλάδα και καλούν άπαντες στον υπέροχο χώρο «Φοίνικας restaurant» στις Αλυκές Βόλου!

Με παρεΐστικη διάθεση… σε μια μουσική βραδιά με σκοπό να τραγουδήσουν όλοι μαζί… σε ένα άκρως ρυθμικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται από το κοινό!

Στιγμές από το χτες και το σήμερα σε μια μουσική βραδιά με αμεσότητα, με πολύ ρυθμό, με τις πιο χαρακτηριστικές πινελιές της ελληνικής δισκογραφίας με βασικό στόχο η ανταλλαγή συναισθημάτων και να γίνουν όλοι μια παρέα.