0 SHARES Share Tweet

To ντουέτο «Double or Nothing», θα παρουσιαστεί σήμερα Παρασκευή 5 Μαΐου στις 10.00 μ.μ. στο καφέ- χώρο εικαστικής έκφρασης «Περισπωμένη», στον Βόλο.

Οι «Double or Nothing», είναι ένα ντουέτο που σχηματίστηκε τον Οκτώβρη του 2013. Ο Βαγγέλης Χάνος(μπάσο,φωνή) και ο Γιώργος Μανδηλάς(ακουστική κιθάρα, φωνή), ξεκίνησαν να παίζουν και να διασκευάζουν παλιά και νεότερα αγαπημένα τους αγγλόφωνα τραγούδια από τον χώρο της ευρύτερης rock σκηνής. Χαρακτηριστικό του σχήματος είναι ότι το μπάσο έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η ακουστική κιθάρα στην πιο λιτή εκδοχή της εστιάζει στο ρυθμικό μέρος, δίνοντας έτσι το αποτέλεσμα ενός groove, power duo. Είδος: Americana, Rock, Folk, Blues, Acoustic. Double or Nothing: Βαγγέλης Χάνος, Γιώργος Μανδηλάς