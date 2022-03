Κυκλοφόρησε το Γ’ Τεύχος της συλλογής τραγουδιών για παιδιά Δημοτικού

Του μαέστρου Γιώργου Διαμαντόπουλου

28 Shares Share Tweet

Με το Γ’ τεύχος της σειράς «Τραγούδια για παιδιά του Δημοτικού» που κυκλοφόρησε, ολοκληρώνεται μια ιδέα του μαέστρου Γιώργου Διαμαντόπουλου, που ξεκίνησε στην πρώτη καραντίνα του 2020, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ίδιου, μετά την αδρανοποίηση των ερασιτεχνικών χορωδιών ενηλίκων.

Ο μαέστρος γράφει για το έργο του: «Επιλογές από το Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, παραδοσιακών τραγουδιών, επίσης έντεχνων, περιλαμβάνουν αυτές οι τρεις συλλογές, με τη πρόθεση να διευρυνθεί το πρόγραμμα των σχολικών και όχι μόνο χορωδιών, με μελωδίες και στίχους, που ελκύουν τις ηλικίες αυτές.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση που είχαν οι δύο πρώτες συλλογές, από καθηγητές μουσικής διαφόρων βαθμίδων, έρχεται η ¨Γ Συλλογή¨ να ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα.

Ο κατάλογος τέτοιων επιλογών, θα μπορούσε να συνεχισθεί, αλλά θεωρώ, ότι αυτά τα τριάντα τραγούδια είναι μια καλή αρχή για την εξεύρεση ρεπερτορίου και μια καλή δεξαμενή άντλησης τραγουδιών για όλες τις ηλικίες ,κυρίως παιδιών του Δημοτικού και μερικά ίσως και για μεγαλύτερης ηλικίας.

Τραγούδια με διαβαθμίσεις στην εκτέλεσή τους ,προσεγμένα στην εναρμόνιση τους, ώστε να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα

Τα περισσότερα έχουν προσαρμοστεί ώστε να εκτελούνται είτε ως μονόφωνα ή δίφωνα και τρίφωνα, η δε γραφή του πιάνου είναι εύκολη αλλά ευρηματική για να αναδεικνύεται και ο ρόλος της συνοδείας, ενώ σε δύο έγραψα τους στίχους (Ρώσικο και Αμερικάνικο)

Το Γ τεύχος περιλαμβάνει:

01-Soon All Will be Done του William Levi Dawson(1899-1990) με τίτλο στα Ελληνικά ¨Δόξα¨ και στίχους του Βλάση Μαστρογάννη

02-Μία Ρώσικη πολύ όμορφη μελωδία που ανακάλυψα στο διαδίκτυο με τα εξής στοιχεία «Буря мглою небо кроет» ст. А.С.Пушкина. Исп.Народный академический хор «РЕТРО».

Στίχους βρήκα από ένα βιβλίο με θρησκευτικά τραγούδια που δυστυχώς δεν αναφέρονται οι δημιουργοί και φυσικά αγνοούνται εδώ έκανα και μια 2η στιχουργική εκδοχή λίγο διασκευασμένη, όπως και 2η πιανιστική εκδοχή της εισαγωγής

03-City of new Orleans του Steve Coodman.Τραγούδι που διασκεύασε και ο αγαπημένος στο Ελληνικό κοινό Joe Dassin, έγραψα στίχους που αναφέρονται στα ζωάκια της αυλής μας

04-L’ Oiseau et l’ Enfant. Η Marie Myriam, εκπροσώπησε τη Γαλλία με αυτό το τραγούδι, στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στις 7 Μαΐου 1977, στο Λονδίνο, παραμονή των εικοστών γενεθλίων της. και κέρδισε το τρόπαιο.Μεγάλη Γαλλική επιτυχία, άφησα τους πρωτότυπους στίχους για την ομορφιά της εκφοράς των γαλλικών στίχων

05-Ακόμη μια όμορφη Ρώσικη μελωδία με τίτλο ¨Minka¨ έγραψα και σ’ αυτό στίχους με τίτλο ¨Το τραίνο¨

06-¨Το Ταχυδρομείο¨ Από το δίσκο¨ Τα παιδικά¨ που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη. Ένας δίσκος με παιδικά τραγούδια εντελώς διαφορετικός και πρωτοπόρος για την εποχή του, με παραδοσιακά όργανα και στίχους που απέχουν από τα κλασσικά παιδικά τραγούδια της εποχής εκείνης

07- ¨Η ψαροπούλα¨το γνωστό λαϊκό τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου (Μπαγιαντέρα) που γράφτηκε το 1947 ,αλλά τόσο φρέσκο, γιατί η θάλασσα πάντα μας εμπνέει και μας ταξιδεύει, σε μια τρίφωνη εναρμόνιση

08- ¨Niška Banja¨ του Dušan Cvetković (1892-1978)

Ό συνθέτης, ήταν ηθοποιός, τραγουδιστής, θεατρικός συγγραφέας, τραγουδοποιός από την Νις της ΣερβίαςΤο έγραψε το1927. Στίχους Ελληνικούς έγραψε ο Γιάννης Μπεσκάκης

09-¨Σπουργίτες¨ του Αριστοτέλη Κουντούρωφ Από το κύκλο τραγουδιών ¨Παιδικά τραγούδια¨ Στο διαδίκτυο υπάρχουν αφού έχουν ηχογραφηθεί σε δίσκο από την Παιδική Χορωδία της Μουσικής Σχολής Βόλου Έλλης Αδάμ με Δ/ντή Χορωδίας τον Ανδρέα Καρμπόνε Στο Πιάνο: η Αργυρώ Μεταξά

Μια ωραία συλλογή με πρωτότυπες συνθέσεις σε στίχους Ελλήνων ποιητών διάλεξα ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι στην παρούσα έκδοση, έβαλα την πρωτότυπη χειρόγραφη παρτιτούρα του συνθέτη

10- ¨Doeba¨ ένας μοντέρνος 3φωνος κανόνας του Rieks Veenker

(γεν το 1951)

Σε αυτό το τεύχος συμπεριέλαβα και μια ιστορική έκδοση του πολύ γνωστού παιδικού τραγουδιού των παλαιών κατηχητικών ¨Τα Χριστιανόπουλα¨ .

Η φωτοτυπία της παρτιτούρας είναι από το παλιό χριστιανικό περιοδικό ¨Η Ζωή του παιδιού¨ έκδοσης του 1948, που υπάρχει στην οικογενειακή μας βιβλιοθήκη

Η μελωδία αυτή είναι ο Ύμνος της Κρήτης ,όπως χαρακτηριστικά γράφει και παρούσα παρτιτούρα. Ο Σπῦρος Καίσαρης είναι ο συνθέτης. Διασκευὴ τῆς μελῳδίας τοῦ ἐμβατηρίου «Ἀπὸ φλόγες ἡ Κρήτη ζωσμένη Στην Κρήτη¨ Στο νησί τραγουδιέται ακόμα.

Τα παραδίδω δωρεάν ,στους άξιους καθηγητές και δασκάλους Μουσικούς, με όλη την αγάπη και την συναδελφικότητα ,συμβάλλοντας σ΄ αυτή την ωραία τέχνη ,που όλοι αγαπάμε και υπηρετούμε ο καθένας από την μεριά του.

Εύχομαι δημιουργία και γονιμότητα στην Μουσική ,την φωνή το τραγούδι και την χορωδία!

Θερμές ευχαριστίες στον φίλο Θωμά Ταμβάκο και το εξαιρετικό «Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωμάς Ταμβάκος», για την παραχώρηση της αυθεντικής παρτιτούρας του τραγουδιού ¨Σπουργίτες¨ του Αριστοτέλη Κουντούρωφ( 1896-1969), επίσης τον φίλο Γιάννη Μπεσκάκη που με τους στίχους του έντυσε το Σέρβικο τραγούδι ¨Niška Banja¨ του Dušan Cvetković (1892-1978).

Μαζί με το βιβλίο, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, δημιουργήθηκε και ένα CD-ROM που περιέχει τα τραγούδια σε μορφή pdf ,αρχείο ήχου mp3 και το mscx για τυχόν αλλαγές των ενδιαφερομένων ( τόνου κλπ) Η γραφή των μουσικών στοιχείων έγινε με το πρόγραμμα musecore-3.

Αυτό είναι το 9ο βιβλίο μου, με συλλογές και εναρμονίσεις τραγουδιών για χορωδίες».

Tην έκδοση προλογίζει ο Δρ Δημήτρης Κτιστάκης, Επίκουρος Καθηγητής Διεύθυνσης Μικτής Χορωδίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

Με μεγάλη μου χαρά αντικρίζω τη «Συλλογή Τραγουδιών για παιδιά Δημοτικού, Τεύχος Γ’» του ακούραστου φίλου, μουσικού και έμπειρου μαέστρου χορωδιών Γιώργου Διαμαντόπουλου. Έργα δίφωνα, τρίφωνα από την Ελλάδα, Γαλλία, Αμερική, Ρωσία, Σερβία με εύκολη και ευρηματική πιανιστική συνοδεία αλλά και a cappella κομμάτια συγκαταλέγονται στο Τεύχος. Έτσι, είναι βέβαιο ότι πολλά θα διασωθούν από τη μία, διανθίσουν συνδιαμορφώσουν και εμπλουτίσουν από την άλλη το ρεπερτόριο των ελληνικών παιδικών – σχολικών νεανικών αλλά και χορωδιών Ωδείων. Η Γ’ συλλογή έχει έντονο το ρυθμικό στοιχείο – μουσική παράμετρος που εγγυάται το ενδιαφέρον του παιδικού – νεανικού αισθητηρίου, ενδυναμωμένο και υποστηριγμένο μέσω της πλούσιας μελωδικότητας των κομματιών, γεγονός που με καθιστά βέβαιο ότι θα λάβουν την ευρύτατη αποδοχή από καθηγητές μουσικής όλων των βαθμίδων.