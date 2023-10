Οι City Of The Sun έρχονται στον Βόλο

12 Shares Share Tweet

Οι City Of The Sun έρχονται ξανά στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο, για ένα mini tour που περιλαμβάνει την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Αθήνα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο και την Ξάνθη.

Οι City of the Sun είναι ένα ακουστικό post rock σχήμα που δημιουργήθηκε το 2011 στο Upper East Side της Νέας Υόρκης από τον John Pita (κιθάρα) και τον Zach Para (κρουστά). O ήχος τους έχει επηρεαστεί από διάφορα μουσική είδη όπως indie rock, American folk, flamenco και blues ενώ έχει χαρακτηριστεί ως κοσμικός, κινηματογραφικός, μια μίξη μεταξύ των Explosions in The Sky & Rodrigo Y Gabriella. Με τη δυναμική τους παρουσία επί σκηνής και όχι μόνο έχουν καταφέρει να ανατρέψουν την αντίληψη για την ορχηστρική μουσική προσελκύοντας μια νέα γενιά σε αυτό το είδος.

Η τελευταία επίσκεψή τους είχε χαρακτήρα εκτόνωσης μετά το πανδημικό shutdown. Ήταν το καλοκαίρι του 2021 όταν οι City of The Sun έπαιρναν ξανά το δρόμο πάνω από τον Ατλαντικό για να εμφανιστούν μπροστά στο αγαπημένο τους ελληνικό κοινό.

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 || Café Santan, Βόλος

Τιμή Εισιτηρίου: Από 13€

Προπώληση: https://www.more.com/music/city-of-the-sun-2023-european-tour/

FB Event: https://www.facebook.com/events/3472071806443136/

ώρα προσέλευσης 21:00

Παραγωγή: Made Of Stone Productions, Επικοινωνία: Goodheart Productions