Από τις 24 Φεβρουαρίου

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν τις νέες τους κυκλοφορίες που θα ξεκινήσουν από τις 24 Φεβρουαρίου και αντικατοπτρίζουν διάφορα λογοτεχνικά είδη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αρχικά έρχεται ο κορυφαίος τίτλος του 2021, σύμφωνα με τα έντυπα Financial Times, Newsweek, The Telegraph, Publisher’s Weekly, Time, The Washington Post. Ο μεγάλος Τζόναθαν Φράνζεν επιστρέφει με τα «Σταυροδρόμια», το καλύτερο μυθιστόρημά του μέχρι σήμερα – ένα συγκινητικό έπος για την αγάπη, την πίστη και την αναζήτηση της ελευθερίας σε μετάφραση – επίμετρο του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη. Στην συνέχεια, στην Ελληνική Λογοτεχνία παρουσιάζεται η εξαίρετη πένα της Ελένης Κ. Τσαμαδού συγγράφει τις «Μυστικές Ιστορίες», διηγήματα όπου πρωταγωνιστούν σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες και… γάτες. Στην κατηγορία των Γενικών Γνώσεων ο Οίκος παρουσιάζει μια εκλαϊκευμένη σειρά βιβλίων με σύντομες ιστορίες διακεκριμένων ειδικών για σχεδόν… τα πάντα. Συγκεκριμένα, το «Μια Σύντομη Ιστορία του Πολέμου –τίτλος που έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως ένα από τα δέκα καλύτερα βιβλία του 2020– σε μετάφραση του Ανδρέα Παππά, ενώ ο δεύτερος τίτλος της σειράς είναι το «Μια σύντομη Ιστορία της Γης», μια σύντομη ιστορία του σπιτιού μας, της Γης, και των οργανισμών που εξαπλώθηκαν στην επιφάνειά της, σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου. Στο παιδικό εκδοτικό έρχεται νέος τίτλος στην μπεστ σέλερ σειρά-φαινόμενο «ΒΡΕΣ ΜΕ!», η οποία έχει συμπληρώσει 10 χρόνια! Σημειώνεται ότι αυτή τη φορά τα παιδιά θα βρουν «ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ» μαζί με πολλές εκπλήξεις πίσω από κάθε σελίδα. Στην κατηγορία των εικονογραφημένων από σκληρό χαρτόνι για μικρά παιδιά ξεχωρίζει επίσης ο τίτλος «ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ-ΑΠΑΙΣΙΑ ΜΕΡΑ» με 2 ιστορίες σε 1 – αρκεί να αναποδογυρίσει κανείς το βιβλίο και να το διαβάσει κι από την άλλη πλευρά! Ακόμα, η σειρά «ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΙ» αποτελείται από δύο όμορφα κουτιά με έξι βιβλιαράκια μέσα στο καθένα, που περιλαμβάνουν βασικές έννοιες και αντικείμενα από τον κόσμο του μωρού, καθώς και αγαπημένα ζωάκια.