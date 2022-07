Το μεγαλύτερο και ιστορικότερο μουσικό-κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελλάδος

Ολοκληρώθηκε το Line Up του 42ου River Party

, το μεγαλύτερο και ιστορικότερο μουσικό-κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελλάδος

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα γίνουν συναυλίες ανά ημέρα, με τους: Πέμπτη 4 Αυγούστου

Νίκος Πορτοκάλογλου / Locomondo / 12ος Πίθηκος / Blues Wire / The Musix

Παρασκευή 5 Αυγούστου

Ελένη Τσαλιγοπούλου / Λόγος Τιμής / Βήτα Πεις / Χατ Τρικ / Φ.Labs / Δεκκαεννιά

Σάββατο 6 Αυγούστου

Αλκίνοος Ιωαννίδης / Χαΐνηδες / Bloody Hawk / Fundracar / Κούπες / Summer Of Freud

Κυριακή 7 Αυγούστου

Goran Bregovic / Baildsa / Banda En Topica / Bailemos / Walkman

Ελένη Τσαλιγοπούλου

H Ελένη Τσαλιγοπούλου μας προσκαλεί αυτό το καλοκαίρι στη «Λαϊκή βραδινή». Μία συναυλία γεμάτη σπουδαία τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει!

Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος ο νέος δίσκος που ετοίμασε η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τραγούδια του πολύ αγαπημένου της συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, ένα όνειρο ετών για εκείνη που επιτέλους πραγματοποιήθηκε.

Η προετοιμασία αυτού του δίσκου την ώθησε να εξερευνήσει ακόμη περισσότερο τους δρόμους του λαϊκού, του ρεμπέτικου αλλά και του σύγχρονου λαϊκότροπου τραγουδιού. Tο αποτέλεσμα αποτυπώνεται τώρα στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και προχωρούν στο μέλλον, αλλά και με νεότερα τραγούδια που εντάσσονται στο κλίμα, μέσα από την φρέσκια «ανάγνωση» και τις ερμηνείες μίας πληθωρικά ταλαντούχας ομάδας.

Αυτό το καλοκαίρι, «Λαϊκή βραδινή», με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τους εμπνευσμένους φίλους της να μας προσκαλούν να αφεθούμε στη ζεστασιά των πιο αγαπημένων τραγουδιών και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, πάνω και κάτω από τη σκηνή!

Blues Wire

Μετά από πολλά χρόνια οι Blues Wire ξανά στο River Party του Νεστορίου! Το συγκρότημα που εμφανίστηκε στις πρώτες εκδηλώσεις, επιστρέφει αυτή τη φορά με την σύμπραξη του κιθαρίστα Πέτρου Δινάκη από την Φλώρινα. Keep blues alive!

Bloody Hawk

Πλέον ώριμος, σμιλεμένος στον δρόμο και τις sold out μουσικές σκηνές ανά την επικράτεια, ο Bloody Hawk μας ξανασυστήθηκε με το τρίτο σε σειρά studio album «Τίμημα». Με κουπλέ-φωτιά και ρεφρέν που κολλάνε το δάχτυλο στο repeat, πότε εσωστρεφής και συναισθηματικός, και πότε stadium-friendly, μα πάντα λυρικός και σκληρά ρεαλιστικός, ο Bloody Hawk παρουσιάζεται με υπερτονισμένες όλες τις ποιότητες που αγαπήσαμε στο ραπ του μέχρι σήμερα, πιο έτοιμος από ποτέ για το επόμενο μεγάλο βήμα.

The Musix

Οι The Musix είναι μια μπάντα διασκευών από την Πτολεμαΐδα. Δημιουργήθηκε με σκοπό την διενέργεια ζωντανών εμφανίσεων. Τα πρώτα βήματα ξεκίνησαν στις αρχές του 2013. Ακολούθησαν κάποιες αλλαγές στα μέλη της και το 2016 αφού ολοκληρώθηκε η σύνθεση των μελών ξεκίνησαν τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις. Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές ζωντανές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια τόσο σε διάφορα μαγαζιά όσο και σε αρκετά φεστιβάλ. Έχει ανοίξει συναυλίες σε ονόματα όπως Μωρά Στην Φωτιά, Γιάννης Αγγελάκας και Locomondo.

Φ. Labs

Το Φ.LABS είναι ένα Rap Label από την Καστοριά. Το μουσικό τους ταξίδι άρχισε το 2015 όπου ηχογραφήθηκαν τα πρώτα κομμάτια και άρχισαν οι πρώτες live εμφανίσεις σε Καστοριά και Θεσσαλονίκη. Πλέον με πολλά albums, singles και video clips σε YouTube και Spotify έρχονται για μια αξέχαστη βραδιά στο stage του River Party.

Δεκκαεννιά

Από τα στενά τις Καστοριάς και τις σκοτούρες στα τσιμέντα ξεπροβάλει το crew των ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ. zΩtt και Staff στα raps με Benzx στα beats αποδίδουν σε drill ήχους την ρουτίνα όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Summer Of Freud

Οι Summer Of Freud επιστρέφουν! Από την πόλη της Καστοριάς και με Punk Rock/Alternative ήχο σε ένα καλοκαιρινό reunion μετά από πέντε χρόνια σιγής. Με όρεξη διάθεση και ενέργεια επί σκηνής σε κομμάτια δικά τους αλλά και διασκευές που αγαπάμε. Με διαδρομή από το 2004 έως το 2015 με 2 CD/EP και αμέτρητα live, η διαδρομή συνεχίζεται από εκεί που είχε σταματήσει.

Bailemos

Οι Bailemos είναι ένα οχταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία από πολλά είδη, με κεντρικό πυρήνα τη reggae και τη ska. Επί σκηνής, φωνές και πνευστά συνδυάζονται με τρελούς ρυθμούς εκπέμποντας μια ενέργεια που διαχέεται και μετατρέπεται σε χορό. Ο στίχος τους κοινωνικός, σατιρικός αλλά και πολιτικός διακατέχεται από αντιπολεμικά και αντιρατσιστικά χαρακτηριστικά. Έχουν βρεθεί στην ίδια σκηνή με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (Sugar Hill Gang, Ημισκούμπρια, Ματούλα Ζαμάνη, Koza Mostra, Κακό Συναπάντημα, One Drop Forward, Nightstalker). Δισκογραφικά οι Bailemos έχουν κυκλοφορήσει το EP “Vibration” το 2016 και η πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Burn the Ground” κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019. Κάποιες από τις σημαντικές εμφανίσεις της μπάντας ήταν αυτές στο Street Mode 2016 και στο Schoolwave 2017 ως guest band, ενώ το 2019 στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του album “Burn the Ground” έπαιξαν σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα όπως οι Γιορτές της Γης στην Βλάστη Εορδαίας, το Smixi Festival στο Άργος Ορεστικό κ.α.

Το 42ο River Party με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, μια 100% ελληνική εταιρεία.

Η Βεργίνα Premium Lager τον Φεβρουάριο του 1998 χάρη στο ελληνικό όνομα και τον χαρακτήρα στην ετικέτα της, σηματοδότησε την έναρξη της επανάστασης της ανεξάρτητης ζυθοποιίας στην Ελλάδα. Εμπλουτίζει σταδιακά το χαρτοφυλάκιό της με τη Βεργίνα Red, την πολυβραβευμένη Βεργίνα Weiss, αλλά και τις Βεργίνα Πορφύρα, Βεργίνα Black καθώς και τη Βεργίνα Alcohol Free ενώ το 2021 προσθέτει ένα ακόμη μέλος στην οικογένειά της, τη Βεργίνα Radler.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης διαθέτει πλέον μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις ζυθοποίησης στην Ελλάδα και το 2006 είναι αυτή που εφαρμόζει πρώτη στην Ελλάδα τη συμβολαιακή καλλιέργεια κριθαριού βυνοποίησης, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ελληνική γεωργία και τη ζυθοποιία. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ή η γνωστή μας λοιπόν Βεργίνα, είναι ο μέγας χορηγός της εκδήλωσης μας και υπόσχεται να μας χαρίσει «δυνατές» στιγμές και να «δώσει» στο καλοκαίρι μας ακόμα πιο απολαυστικό άρωμα!

42o RIVER PARTY – REBOOT

REBOOT λοιπόν!

REBOOT γιατί ξεκινάμε δυνατά μετά από 2 χρόνια αναγκαστικής απουσίας.

REBOOT για την γενικότερη αναβίωση του καλύτερου φεστιβάλ της χώρας.

REBOOT γιατί λειτουργούμε υπό νέα διεύθυνση.

REBOOT γιατί το μουσικό μας πρόγραμμα είναι ανανεωμένο και καλύτερο από ποτέ!

Για ακόμα μια φορά από 4 έως 7 Αυγούστου όλη η χώρα κινείται στον παλμό του 42oυ River Party στο Νεστόριο Καστοριάς. Αν δεν έχετε ζήσει αυτή την μαγευτική εμπειρία, τότε καλά θα κάνετε να τη ζήσετε φέτος. Όσο για εσάς που μας τιμάτε κάθε χρόνο… μας λείψατε! Σας περιμένουμε να σμίξουμε και πάλι!

Το River Party στο Νεστόριο αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές διακοπές, είναι πόλος έλξης για απανταχού φυσιολάτρεις και μουσικόφιλους, για εκείνους και εκείνες όπου το camping και η μουσική είναι τρόπος ζωής. Θα είναι αυτό που θα κάνει τις φετινές διακοπές αξέχαστες, είτε έρθετε στο χώρο με την καλύτερη παρέα, είτε σόλο. Άλλωστε σε αυτή την γιορτή, όλοι και όλες θα γίνουμε ένα!

4 μέρες μουσικής πανδαισίας δίπλα στο ποτάμι, σε ένα ονειρικό τοπίο με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να κάνουν την διαμονή σας ξεκούραστη. Εκδρομείς από όλη την χώρα αναμένεται να κατακλύσουν τον μοναδικής ομορφιάς χώρο μας. Το River Party όμως δεν είναι μονάχα μουσική. Οι παράλληλες δραστηριότητες θα είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας θα έχουν κερδίσει και τον πιο απαιτητικό παρευρισκόμενο.

Ακολουθήστε το 42ο River Party εδώ:



https://www.facebook.com/42RiverParty

https://www.instagram.com/42riverparty/

Τιμές Προπώλησης Εισιτηρίων Ημέρας από 15€

Τιμή 4ήμερου εισιτηρίου με Δωρεάν Κάμπινγκ: 60€

Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο σας online.

42ο River Party σημαίνει εκδρομή, διασκέδαση, ανεμελιά, μαγικές Αυγουστιάτικες βραδιές, camping δίπλα σχεδόν στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα. Γι’ αυτό και η ομάδα μας επιστράτευσε τα River Busses, τα οποία ξεκινούν από δεκαπέντε (15) πόλεις της Ελλάδας με τελικό προορισμό το Νεστόριο. Οι πόλεις αυτές είναι:

Αθήνα, Άρτα, Βέροια, Βόλος, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κατερίνη, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Τρίκαλα, Φλώρινα

Στους χορηγούς επικοινωνίας το ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ και η ΜΑΓΝΗΣΙΑ