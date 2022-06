Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα

14 Shares Share Tweet

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, οργανώνει, τις Δευτέρες του Ιουλίου (ώρα 21:00), θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα, με τίτλο «Παντοτινά Αστέρια», στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας (Πάρκο Ζάχου), στον Βόλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αξιόλογες ταινίες στις οποίες εμφανίζονται σε πρώτους ή δεύτερους γυναικείους ρόλους οι Εύα Μαρί Σέιντ, Τζίνα Ρόουλαντς, Τζίνα Λολομπρίτζιντα και Άντζελα Λάνσμπερι. Οι τέσσερις παλαιές σταρ του Χόλυγουντ έχουν μια αξιομνημόνευτη κινηματογραφική καριέρα και σήμερα έχουν συμπληρώσει σχεδόν έναν αιώνα ζωής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Δευτέρα 4 Ιουλίου, ώρα 21:00

Το Λιμάνι της Αγωνίας (On the Waterfront)

Δραματική | ΗΠΑ, 1954 (A/M) | Διάρκεια: 108΄

Σκηνοθεσία: Ελία Καζάν

Με τους: Εύα Μαρί Σέιντ, Μάρλον Μπράντο, Ροντ Στάιγκερ, Καρλ Μάλντεν

Στο Νιού Τζέρσεϊ της δεκαετίας του ’50 μια ομάδα γκάνγκστερ «σπέρνει τον τρόμο» στους εργάτες του λιμανιού. Ένα πρώην μποξέρ (Μάρλον Μπράντο) γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας ενός εργάτη ενώ παράλληλα ερωτεύεται την αδερφή του θύματος, Ίντι Ντόικ (Εύα Μαρί Σέιντ).

Η Εύα Μαρί Σέιντ κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία προτάθηκε συνολικά για 12 Βραβεία Όσκαρ, αποσπώντας τελικά οκτώ, ανάμεσα τους τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Δευτέρα 11 Ιουλίου, ώρα 21:00

Γκλόρια (Gloria)

Νεο-νουάρ | ΗΠΑ, 1980 | Διάρκεια: 122’

Σκηνοθεσία: Τζον Κασσαβέτης

Με τους: Τζίνα Ρόουλαντς, Τζον Άνταμς, Μπακ Χένρι, Τζούλι Κάρμεν

Η Γκλόρια (Τζίνα Ρόουλαντς), τραγουδίστρια και πρώην ερωμένη ενός γκάνγκστερ, τα βάζει με τον υπόκοσμο στην προσπάθειά της να προστατέψει ένα εξάχρονο αγοράκι που καταδιώκει η μαφία..

Η Τζίνα Ρόουλαντς προτάθηκε για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Δευτέρα 18 Ιουλίου, 21:00

Πιο Δυνατός απ’ τον Διάβολο (Beat the Devil)

Κωμική περιπέτεια | ΗΠΑ, 1953 (A/M) | Διάρκεια: 89΄

Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

Με τους: Τζίνα Λολομπρίτζιντα, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Τζένιφερ Τζόουνς, Πίτερ Λόρε

Ένα ζευγάρι τυχοδιωκτών (Τζίνα Λολομπρίτζιντα, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ) που έχουν πέσει θύματα μιας συμμορίας απατεώνων, τριγυρίζουν σε μια παραθαλάσσια ιταλική κωμόπολη μέχρι να επισκευαστεί το πλοίο που θα τους μεταφέρει στην Αφρική. Κατά τη διάρκεια της αναμονής τους συναντούν ένα ακόμη αρκετά ιδιόρρυθμο ζευγάρι…

Δευτέρα 25 Ιουλίου, 21:00

Εφιάλτης (Gaslight)

Θρίλερ | ΗΠΑ, 1944 (A/M) | Διάρκεια: 114’

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Κιούκορ

Με τους: Άντζελα Λάνσμπερι, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Σαρλ Μπουαγιέ, Τζόζεφ Κότεν

Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία της θείας της, η Πόλα Άλκουιστ επιστρέφει στο σπίτι της στο Λονδίνο με τον νέο της σύζυγο. Εκείνος όμως της απαγορεύει τις συναναστροφές με τον έξω κόσμο και η Πόλα παραμένει έγκλειστη με μόνη παρέα μια καιροσκόπο υπηρέτρια (Άντζελα Λάνσμπερι). Βουτηγμένη στην απόγνωση αγγίζει τα όρια της τρέλας με μόνη της ελπίδα τον νεαρό αστυνομικό Μπράιαν Κάμερον …

Η ταινία, που έχει συνολικά επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και η Άντζελα Λάνσμπερι για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, απέσπασε τελικά τα Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Ίνγκριντ Μπέργκμαν) και Καλλιτεχνικής Επιμέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 24210 29844 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα

Πολυχώρος Τσαλαπάτα-Νότια Πύλη, 38334 Βόλος

Τ: 24210 29844| www.piop.gr