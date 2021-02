Η νέα ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου AGORÁ ΙΙ – Δεσμώτες, ο Γιώργος Αυγερόπουλος επιστρέφει με την νέα του ταινία-ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΠΑΡΟΝΤΕΣ».

Η ταινία εξετάζει την εξέλιξη και τη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα, η οποία πριν προλάβει να επουλώσει τις πληγές της δεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής τραγωδίας, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας.

Με φόντο το διαλυμένο δημόσιο σύστημα υγείας, οι επιφανείς πρωταγωνιστές της διαχείρισης της νέας κρίσης μπλέκονται με τις ιστορίες των αφανών ηρώων της. Πολιτικές αποφάσεις και παρασκηνιακοί χειρισμοί μπαίνουν στο μικροσκόπιο και αντιπαρατίθενται με τις μάχες όσων σηκώνουν καθημερινά το βάρος των επιπτώσεων.

Ο Αυγερόπουλος, παρατηρώντας για έναν χρόνο την εμπειρία της πατρίδας του, αναδεικνύει μια οικουμενική πραγματικότητα, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για τη νέα μετα-Covid εποχή που βρίσκεται ήδη εδώ. AVANT PREMIERE – Τετάρτη 17/2/2021 @ 17:00

Οι «ΠΑΡΟΝΤΕΣ» θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά διαδικτυακά παρουσία του δημιουργού και συντελεστών της ταινίας, κατά την διάρκεια του 3ήμερου virtual forum για τη Δημοσιογραφία, που διοργανώνει το iMEdD (incubator for Media Education and Development) από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν την avant premiere της ταινίας, καθώς και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Η ταινία είναι μια παραγωγή της SmallPlanet για λογαριασμό του iMEdD (incubator for Media Education and Development) και αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη του ομώνυμου πολυμεσικού project που ξεκίνησε το iMEdD τον Απρίλιο του 2020.

Το iMEdD είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αποστολή του είναι η προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία. Οι «ΠΑΡΟΝΤΕΣ» θα προβληθούν με δυνατότητα επιλογής ελληνικών ή αγγλικών υποτίτλων. Η διάρκεια της ταινίας είναι 83 λεπτά.