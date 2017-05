0 SHARES Share Tweet

Νεκρή βρέθηκε σήμερα το πρωί η Μαίρη Τσώνη, ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία ήταν μόλις 30 ετών, βρέθηκε νεκρή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Εκτός από τον «Κυνόδοντα» είχε παίξει και σε άλλες ταινίες όπως το «Κακό», το «Κακό στην Εποχή των Ηρώων» του Γιώργου Νούσια, το «Artherapy» του Νίκου Περάκη και τα «Οπωροφόρα της Αθήνας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ενώ είχε πάρει μέρος σε παραστάσεις των Μ. Μαρμαρινού και Κ. Τσιούκα.

Είχε συνεργαστεί με τον Αλέξανδρο Βούλγαρη (a.ka. The Boy) στο συγκρότημα Mary and the Boy. Το συγκρότημα είχε συνεργαστεί με τον Felizol στο άλμπουμ Timemachine.