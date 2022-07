Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου

2 Shares Share Tweet

Το Σάββατο, 23 Ιουλίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Πηλιορείτες Λόγιοι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού» που διοργάνωσε η Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου υπό την αιγίδα της επιτροπής «Ελλάδα 2021» και εκείνην του Υπουργείου Πολιτισμού και με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Δήμων Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε στη Ζαγορά, στο προαύλιο του Ναού της Μεταμορφώσεως, την Παρασκευή, 22 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος απευθύνοντας θερμά λόγια προς τους διοργανωτές και θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα παίρνοντας αφορμή από το θέμα του συμποσίου.

Οι εργασίες άρχισαν με εισαγωγική ομιλία του κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ομ. καθηγητή του ΕΚΠΑ και τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα «Ο Διαφωτισμός ως πολιτισμική γεωγραφία» και συνεχίστηκαν με δύο πρωινές συνεδρίες και μία απογευματινή υπό την προεδρία των κ.κ. Παντελή Καλαϊτζίδη, Γιώργου Κεχαγιόγλου και Πασχάλη Κιτρομηλίδη αντίστοιχα. Με τη σειρά μίλησαν:

• ο κ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, ομ. καθηγητής του ΑΠΘ, με θέμα «Λογοτεχνικά κείμενα και (διασκευαστικές) παρεμβάσεις του πατριάρχη Καλλίνικου Γ´: παρατηρήσεις θεματικές, συγκριτολογικές και εκδοτικές»,

• η κ. Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Πατριάρχη Καλλίνικου Γ´ «Ιστορικά σημειώματα» (1768-1788)»,

• ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, Διδάκτωρ Παν. Paris 8, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ιωάννης Πρίγκος: ιστοριογραφικές θεωρήσεις και ερευνητικές προοπτικές»,

• ο. κ. Νικόλας Πίσσης, Διδάκτωρ Ελευθέρου Πανεπ. Βερολίνου, επιστημονικός συνεργάτης στο ίδιο, με θέμα «Ο Ιωάννης Πρίγκος και η Ρωσία»,

• ο κ. Daniel Koster, Υποψ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, ερευνητής, με θέμα «Ioannis Pringhos in Amsterdam: the Venice of the North» και

• ο κ. Αγαμέμνων Τσελίκας, Φιλόλογος – Παλαιογράφος, Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, με θέμα «Στοιχεία της προσωπικότητας του πατριάρχου Καλλινίκου Γ΄ σύμφωνα με την έμμετρη αυτοβιογραφία του» (η ομιλία του αναγνώσθηκε απο τον εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρίας).

Οι εργασίες της πρώτης μέρας έκλεισαν με ένα σύντομο ρεσιτάλ πιάνου της κ. Ζωής Σαμσαρέλου, προσφορά του Pelion Festival, με τίτλο «Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ Κρυμμένα Σύμβολα – Επιπεδογραφίες και νομίσματα».

Την δεύτερη μέρα, Σάββατο 23/7, οι εργασίες έλαβαν χώρα στις Μηλιές, στην αίθουσα του Συλλόγου «Γρηγόριος Κωνσταντάς», σε δύο πρωινές και μία απογευματινή συνεδρίες υπό την προεδρία των κ.κ. Αλεξάνδρας Σφοίνη, Γιώργου Τόλια και Πασχάλη Κιτρομηλίδη αντίστοιχα. Με τη σειρά μίλησαν:

• Σοφία Ματθαίου, Διδάκτωρ Παν. Κρήτης, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Ο ‘φιλόλογος’ Άνθιμος Γαζής»,

• Νικόλας Νικολαΐδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, με θέμα «Η επαναστατική δράση του Ανθίμου Γαζή»

• π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Διδάκτωρ ΑΠΘ, με θέμα «Νεότερα στοιχεία για τις σχέσεις Γρηγορίου Κωνσταντά – Ιωάννη Καποδίστρια»

• Mihai Ţipău, Διδάκτωρ Παν. Βουκουρεστίου και ΕΚΠΑ, με θέμα «Δανιήλ Φιλιππίδης ο ‘αποπειρογράφος της Ρουμουνίας’ και οι ιδέες του»,

• Γιώργος Τόλιας, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) και διευθυντής σπουδών στην Ecole pratique des hautes études (IVe section), με θέμα «Η γεωγραφία του νεοελληνικού διαφωτισμού στο Πήλιο: Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Άνθιμος Γαζής» και

• Γιάννης Κίζης, Ομ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ με θέμα «Το κτίριο της ‘Σχολής των Μηλεών’».

Οι εργασίες έκλεισαν με στρογγυλή τράπεζα υπό την προεδρία του κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη και με συμμετοχή των ομιλητών κ.κ. Γιώργου Κεχαγιόγλου και Γιώργου Τόλια και του κ. Παντελή Καλαϊτζίδη, Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου Ερευνητικού Εταίρου στα Πανεπιστήμια KU Leuven και Münster, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Academy of Religion. Αφού οι συμμετέχοντες επισήμαναν τα κρίσιμα για τον καθένα ζητήματα και περιέγραψαν τα συμπεράσματά τους ο κ. Κιτρομηλίδης έκλεισε με τα εξής λόγια: «ήταν δύο γόνιμες μέρες, στο σύνολό τους σοβαρές επιστημονικά. Και επειδή το συμπόσιο είναι ενταγμένο στις δραστηριότητες της επιτροπής Ελλάδα 2021, απ’ ό,τι έχω δει, ήταν μεν μιά μικρή διοργάνωση χωρίς τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία της δημοσιότητας αλλά, θα έλεγα χωρίς δισταγμό, από τις πιό σοβαρές οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση μου».

Την Κυριακή, 24/7, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, χοροστάτησε σε μία πανηγυρικού χαρακτήρα Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό της Αγίας Κυριακής με την συμμετοχή όλων των ιερέων της Ζαγοράς (μονοκκλησιά), εντάσσοντας αυτή του την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του διεθνούς συμποσίου μας. Στο λόγο του αναφέρθηκε στον πατριάρχη Καλλίνικο Γ΄ και τον έμπορο Ιωάννη Πρίγκο, πρωτεργάτες της πνευματικής άνθησης του τόπου στον 18ο αιώνα, επαίνεσε με θέρμη την διοργάνωση του συμποσίου και ευχαρίστησε τους ομιλητές και συντελεστές του προτρέποντας την εταιρία μας να συνεχίσει για την ανάδειξη της ιστορίας και των μεγάλων προσωπικοτήτων του Πηλίου. Μετά την λειτουργία ο ίδιος τέλεσε τρισάγιο και μαζί με τον δήμαρχο Ζαγοράς κ. Παναγιώτη Κουτσάφτη και τον πρόεδρο της διοργανώτριας εταιρίας κ. Διογένη Καραγιαννακίδη αποκάλυψαν την πλάκα που εντοίχισαν οι διοργανωτές στη μνήμη του πατριάρχη στην κεντρική οδό της Ζαγοράς κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν η οικία του.

Για την αγάπη και την έμπρακτη στήριξη του Σεβασμιωτάτου η Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου του απευθύνει θερμότατες ευχαριστίες με αισθήματα ειλικρινούς σεβασμού. Φυσικά, ευχαριστίες ανήκουν σε όλους τους συνδιοργανωτές και τους χορηγούς, όλους τους ομιλητές και συντελεστές και όλους όσους εθελοντικά κοπίασαν για την επιτυχία του συμποσίου. Η επιτυχία αυτή αποτελεί εφόδιο για την συνέχιση του έργου μας.