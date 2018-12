1 SHARES Share Tweet

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, παρουσιάζει μια σημαντική πολιτιστική συνεργασία φέρνοντας στο Βόλο τη μετάδοση της βραβευμένης με 4 βραβεία Tony θεατρικής υπερπαραγωγής “The King and I”, σε σκηνοθεσία Bartlett Sher.

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ “The King and I”, μια ολοκαίνουργια θεατρική παραγωγή από το εμβληματικό θέατρο London Palladium, έρχεται τον Δεκέμβριο για μια και μόνο μετάδοση στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον (αίθουσα Ν. Κολοβού), την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00. Η προβολή εντάσσεται στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου.

Πρόκειται για μια παραγωγή από τους κορυφαίους δημιουργούς Rodgers and Hammerstein, με πρωταγωνιστές την Kelli O’Hara στον ρόλο της Άννα και τον Ken Watanabe στον ρόλο του Βασιλιά, σε μια παράσταση που τίμησε και τους δυο με εξαιρετικές κριτικές, βραβεία Tony και συνεχόμενες sold out παραστάσεις στην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο!

Πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων στο «Δίαυλο», τηλ. 2421033692, Σκενδεράνη 11.