Προβολή της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας «Daniel ‘16” στο Αχίλλειον

Από το Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας και ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδοπόλεων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδοπόλεων συνεργάζεται με το Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας (ΕΑΚΚΝ), έχοντας την υποστήριξη του CineDoc Βόλου και την συμπαράσταση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου και οργανώνει την προβολή της δεύτερης ταινίας μεγάλου μήκους του Παιδοπολίτη σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου με τίτλο: «Daniel ’16» «Ντάνιελ ‘16», που προβλήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και πολλά θετικά σχόλια από τους θεατές.

Πρόκειται για την καταγραφή ενός διαφορετικού κόσμου μέσω μίας ενηλικίωσης που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως μπορεί να συμβεί τόσο κοντά μας τονίζοντας θέματα σωφρονισμού και ανοχής μας απέναντι σε ξένους ανθρώπους.

Η προβολή, διάρκειας 101 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κινηματοθέατρο «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, ώρα 20.00.

Παράκληση – προτροπή των οργανωτών, αντί εισιτηρίου να γίνει συγκέντρωση σχολικών και αθλητικών ειδών.

Συγκεκριμένα: γραφική ύλη (στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους κλπ.), τετράδια και μπλοκ ζωγραφικής. Αθλητικά ρούχα, παπούτσια και μπάλες (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονκ)

Το «Daniel ‘16» θα παρουσιάσουν και θα συνομιλήσουν με το κοινό ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος – Σκηνοθέτης, που θα παρευρεθεί και η Ελένη Χρυσοπούλου, Αρχαιολόγος και Θεωρητικός Κινηματογράφου, υπεύθυνη διοργάνωσης CineDoc Βόλου.

Ενώ πλήθος επαινετικών σχολίων έχουν καταχωρηθεί στον Ελληνικό και στον Ξένο τύπο.

Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος γεννήθηκε το 1967 στο Αρματολικό Τρικάλων. Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας (V.G.I.K). Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ δουλειές του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2000 διδάσκει το μάθημα της Υποκριτικής στον Κινηματογράφο σε Δραματικές Σχολές μεταξύ των οποίων και η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε. Από το 2004 μέχρι το 2007 διετέλεσε διδάσκων καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ενώ από το 2009 έως το 2015, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, στο Τμήμα Κινηματογράφου. Από το 2016 έως το 2018 εργάστηκε ως σκηνοθέτης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Το 2018 εκλέχτηκε αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο “Σκηνοθεσία”.