Σε δικό της χώρο παρουσιάζει έργα της η Ανίτα Ξάνθου από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε μόνιμο εκθεσιακό χώρο στο κέντρο του Βόλου

Το νέο δικό της χώρο στο Βόλο, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Τάκη Οικονομάκη 37 με Σκενδεράνη, θα εγκαινιάσει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στις 8 το βράδυ η γνωστή εικαστικός Ανίτα Ξάνθου με έργα ζωγραφικής που περιλαμβάνονται στην έκθεση με τίτλο «Ζωντανές Αποχρώσεις». Ο νέος χώρος δίνει την ευκαιρία στην Ανίτα Ξάνθου ανάδειξης της δημιουργικής της αποτύπωσης στο πλαίσιο μιας μόνιμης επικοινωνίας με το φιλότεχνο κοινό.

Η έκθεση «Ζωντανές Αποχρώσεις» προσφέρει μια εικαστική αφήγηση με ζωγραφική, κολάζ, γλυπτά και κινητικές κατασκευές δίνοντας τη δυνατότητα διείσδυσης στην έμπνευση και τη δημιουργία της γνωστής εικαστικού.

Παράλληλα η Ανίτα Ξάνθου στο νέο αυτό χώρο θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το κοινό σε μόνιμη βάση ενώ ο χώρος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και επαφής του κοινού με όσα η ίδια αναδεικνύει με το έργο της.

Η Άνιτα Ξάνθου είναι καλλιτέχνης γεννημένη στον Βόλο, γνωστή για τα κινητικά έργα της που αντλούν έμπνευση από τη φύση. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται από συνεχή κίνηση και χρησιμοποιεί φυσικά στοιχεία όπως φωτιά, γη, νερό και αέρα, δημιουργώντας μουσικές και αιολικές κατασκευές. Τα έργα της εστιάζουν στη διερεύνηση των φυσικών νόμων, συνδυάζοντας κίνηση, φως και ήχο, ενώ βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.