Στην Εστία Νέας Σμύρνης ο Στρατής Δούκας

Μικρά Ασία 100 χρόνια άσβεστης μνήμης

Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματός του για την 100ή Επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της Ελλάδος προσέφερε την προσωπογραφία του μεγάλου Μικρασιάτη λογοτέχνη Στρατή Δούκα στην Πινακοθήκη της Εστίας Νέας Σμύρνης.

Το έργο φιλοτέχνησε η γνωστή ζωγράφος Αμαλία (Παρασκευοπούλου) για να συνοδεύσει την ψηφιακή μορφή των Επετειακών αφιερωμάτων, που θα εγκαινιασθούν τον Σεπτέμβριο στη Δυτική Πενσυλβάνια των Η.Π.Α. με τη συνεργασία του πανεπιστημιακού προγράμματος Greek Nationality Room at the University of Pittsburgh, του American-Hellenic Foundation of Western Pennsylvania (AHFWP) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος.

Στο πρόγραμμα αυτό θα παρουσιασθεί γιά πρώτη φορά ένα εκτενές φωτο – βιογραφικό αφιέρωμα στη ζωή και την πνευματική δράση του Δούκα μέσα από το προσωπικό αρχείο του, που φυλάσσεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης και περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την πορεία του συγγραφέα της «Ιστορίας ενός αιχμαλώτου» στα Μοσχονήσια, στο Αϊβαλί, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στο αφιέρωμα θα ακουσθεί, επίσης για πρώτη φορά, παλαιά αφήγηση του ίδιου του συγγραφέα στον ποιητή Ευάγγελο Ανδρέου, με θέμα τη μετεμφύτευση της αγγειοπλαστικής της Κιουτάχειας στην Ελλάδα.

Πολύτιμη Συμβολή της Εστίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ελληνοαμερικανικό αυτό πρόγραμμα θα συμβάλει η Εστία Νέας Σμύρνης, διαθέτοντας αρχειακό της ιστορικό φωτογραφικό υλικό με γεγονότα από τη ζωή και την κοινωνική δράση των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό μέχρι το τραγικό ’22 και την ανάπτυξη και προσφορά των προσφύγων στη διαμόρφωη του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους.