Στην μεγάλη οθόνη «Ο Άνθρωπος του Θεού»

Η βραβευμένη ταινία της Yelena Popovic για τον Άγιο Νεκτάριο

100 χρόνια μετά την κοίμησή του, η γεμάτη δοκιμασίες, θυσίες αλλά και θείες επισκέψεις ζωή του πλέον δημοφιλούς Αγίου για τους Έλληνες, Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, που έχει εμπνεύσει αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Η κινηματογραφική ταινία «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Μan of God) που βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες θα προβληθεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους από τις 26 Αυγούστου. Η πολλά υποσχόμενη κινηματογραφική ταινία για τη συγκλονιστική προσωπικότητα και ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, του αγαπητού επισκόπου των απλών ανθρώπων, που παρά τις δυσκολίες, τους διωγμούς και τις συκοφαντίες που υπέστη ακολουθούσε πιστά τον Χριστό μέσω του προσωπικού του Γολγοθά και Σταυρού γυρίστηκε σε μέρη που έζησε και έδρασε ο Άγιος Νεκτάριος, στην Αττική και φυσικά την Αίγινα, όπου ίδρυσε το φημισμένο μοναστήρι του, έναν τόπο προσκυνήματος για πιστούς από όλο τον κόσμο. Μία ιστορία νίκης κατά του πόνου και της αδικίας, που αγγίζει όλους τους ανθρώπους, που εμπνέει μέσα από τη ρήξη του πρωταγωνιστή της με το κατεστημένο, που δίνει μήνυμα βέβαιας ελπίδας. Ένας ύμνος στην ταπεινότητα, την πίστη και την αγιότητα που εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα και νικά κάθε αδιέξοδο.

Την ταινία σκηνοθετεί η Σερβικής καταγωγής Yelena Popovic που υπογράφει και το σενάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος βρίσκει τον ιδανικό πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του ταλαντούχου Άρη Σερβετάλη (Μήλα, Άλπεις).

Το εξαιρετικό, πολυπληθές καστ αποτελείται από τους διεθνούς φήμης ηθοποιούς Alexander Petrov (Ice) και Mickey Rourke (The Wrestler) και τους Έλληνες: Χρήστο Λούλη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτα Τσακίρογλου, Γιάννη Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιάννη Αναστασάκη, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρο Μυλωνά, Μιχάλη Μητρούση, Μιχάλη Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα-Άννα Γκούγκουλη, Μάνο Γαβρά, Σαράντο Γεωγλερή και Παναγιώτη Μαρίνο.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης Ζbigniew Preisner, με τη συμμετοχή της διεθνούς φήμης μουσικού και τραγουδίστριας Lisa Gerrard, της βυζαντινής χορωδίας «Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» και του αριστοτέχνη σολίστ στο κανονάκι Πάνου Δημητρακόπουλου.

H δημιουργός Υelena Popovic αναφέρει σχετικά με το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει μέσα από τη μεταφορά της ζωής του Αγίου στη μεγάλη οθόνη: «Η ταινία υιοθετεί ένα ρεαλιστικό και προσωπικό τόνο προκειμένου το κοινό να παρακολουθήσει την ιστορία του και να ταυτιστεί με τον χαρακτήρα, τα βάσανα, τις δοκιμασίες του. Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων μας. Πολλοί έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την αδικία, τα ψέματα, τη συκοφαντία και η μεγαλύτερη νίκη είναι αυτή που επιτυγχάνουμε μέσα μας. Στις μέρες μας, πολλοί αδικούνται και ταυτίζονται με τον Άγιο Νεκτάριο, αυτόν τον απλό άνθρωπο που έζησε ανάμεσά μας, που πάλεψε με την αδικία εκείνων που κηρύσσουν τη δικαιοσύνη, που υπέφερε όλη του τη ζωή, αλλά δεν ηττήθηκε. Ήταν νικητής και έδωσε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να ζούμε και να πεθαίνουμε. Αντλούμε δύναμη από τους βίους των Αγίων. Οι αγώνες τους καθρεφτίζουν τους δικούς μας και όταν νικούν τις ανθρώπινες αδυναμίες, μας δίνουν ελπίδα».

Συντελεστές

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Yelena Popovic

Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης Μητρούσης, Μιχάλης Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα Άννα Γουγούλη, Μάνος Γαβράς, Σαράντος Γεωγλερής, Παναγιώτης Μαρίνος.

Μουσική: Zbigniew Preisner

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Παναγιώτης Βασιλάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Κοστούμια: Εύα Νάθενα

Παραγωγή: Simeon Entertainment, View Master Films

Παραγωγή – σε συνεργασία με: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o Γραικός, Eurogroup Ltd

Mε την υποστήριξη των: Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Deep Dream, Ingenuity-FO, NP Ασφαλιστική, Ασφάλειαι Μινέττα, ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας)

