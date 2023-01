The Phantom of the Opera του Andrew LIoyd Webber

Το σπουδαιότερο μιούζικαλ όλων των εποχών!

Η παράσταση – φαινόμενο των 140.000.000 θεατών παγκοσμίως, επιστρέφει με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές του West End του Λονδίνου!

Ό,τι έχετε ακούσει είναι αλήθεια!

Μετά από 49 sold out παραστάσεις, που σημείωσαν ρεκόρ εισιτηρίων στην ιστορία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Christmas Theater στην Αθήνα, το μιούζικαλ-υπερθέαμα του Andrew Lloyd Webber επιστρέφει στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2023 και στην Θεσσαλονίκη στις 8 Μαρτίου 2023!

Το ρομαντικό και επιβλητικό έργο του Andrew Lloyd Webber με τα διάσημα κλασσικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, το άρωμα σασπένς και μυστηρίου και την τρυφερή ιστορία αγάπης μεταξύ της Κριστίν και του μυστηριώδους «Φαντάσματος της Όπερας των Παρισίων» ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με την υπογραφή κορυφαίων διεθνών συντελεστών.

Μια μεγαλειώδης παραγωγή που θα συναρπάσει και θα μαγέψει και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στο έργο που διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων. Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της – τουλάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με το θάνατο.

Η People Entertainment Group φέρνει το Phantom of the Οpera στον υπερσύγχρονο χώρο του Christmas Theater τον Φεβρουάριο του 2023 και στο επιβλητικό Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2023.

Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε το ιστορικό ανέβασμα με τους καλύτερους ερμηνευτές στην 35άχρονη πορεία του έργου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους!

Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο διεθνής Rockstar Tim Howar, που κατέπληξε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία του στον ομότιτλο ρόλο στο West End του Λονδίνου. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν συναντάμε την εκπληκτική Harriet Jones και τη λαμπερή Georgia Wilkinson! Στο ρόλο του Ραούλ, ο μοναδικός Nadim Naaman που εκτός των πολλών χρόνων ερμηνείας του συγκεκριμένου ρόλου στο Λονδίνο, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις την προηγούμενη φορά στην Ελλάδα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

MUSIC: ANDREW LLOYD WEBBER

LYRICS: CHARLES HART

ADDITIONAL LYRICS: RICHARD STILGOE

BOOK: RICHARD STILGOE & ANDREW LLOYD WEBBER

BASED ON THE NOVEL “LE FANTOME DE L’OPERA” BY GASTON LEROUX

DIRECTOR: STEPHEN BARLOW

CHOREOGRAPHER: EWAN JONES

MUSIC SUPERVISOR: RICH MORRIS

DESIGNER: ANDREW RILEY

LIGHTING DESIGNER: HOWARD HUDSON

SOUND DESIGNER: ADAM FISHER

HAIR & MAKEUP: LARS CARLSSON

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ.

Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP

Επίσημος ιστότοπος: www.phantomgreece.com

Πληροφορίες & ομαδικά εισιτήρια: 216 800 48 68 – www.people.gr

Εισιτήρια :

Αθήνα: https://www.viva.gr/tickets/musical/christmas-theater/the-phantom-of-the-opera/

Θεσσαλονίκη: https://www.viva.gr/tickets/musical/megaro-mousikis-thessolonikis/the-phantom-of-the-opera