Το απόγευμα το ντοκιμαντέρ στο «CINEDOC»

0 Shares Share Tweet

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc Βόλου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας το ντοκιμαντέρ Look What You Made Me Do της Coco Schrijber.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με με τη Δ/νση Πολιτισμού του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου & του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «Θέτις».

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με την κα Ερασμία Καλαφάτη, δικηγόρο.