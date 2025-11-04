«Το παιχνίδι της χαράς» από τις 16 Νοεμβρίου στο θέατρο Κιβωτός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Το παιχνίδι της χαράς» είναι ο τίτλος του έργου που θα παρουσιαστεί φέτος στο θέατρο Κιβωτός, από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη. Ένα έργο που για άλλη μια φορά ψηφίστηκε από τα παιδιά.

Πρόκειται για ένα «παιχνίδι» της Πολυάννας, ενός δωδεκάχρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού, που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Τα πιόνια του παιχνιδιού αυτού είναι:

η αισιοδοξία απέναντι στην απαισιοδοξία,

η καλοσύνη απέναντι στην κακία,

το ενδιαφέρον απέναντι στην αδιαφορία

η θετική σκέψη απέναντι στην αρνητική σκέψη

το γέλιο απέναντι στο κλάμα

η συγχώρηση απέναντι στην εκδίκηση

η χαρά απέναντι στην θλίψη

Όλα αυτά γιατί η Πολυάννα, η ηρωίδα της ιστορίας, βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής, και πιστεύει ότι μπορεί κάποιος να βρει χαρά ακόμα και σε κάτι δυσάρεστο που θα του συμβεί.

Χαρά που ομορφαίνει και καλυτερεύει τα πάντα στη ζωή.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ήταν μια φορά σ’ ένα μακρινό μέρος, κάπου στην Αμερική, πολλά χρόνια πριν, ένα μελαγχολικό χωριουδάκι.

Σ’ αυτό το χωριό οι κάτοικοι ήταν κάπως απρόσιτοι. Δεν πιάνανε κουβέντα εύκολα, χαμογελούσαν πολύ δύσκολα. Με άλλα λόγια… σ’ αυτό το χωριό λες και είχε χαθεί η χαρά.

Η μικρή μας ηρωίδα καταφθάνει μόνη της σε αυτό το χωριουδάκι με τους αδιάφορους και λυπημένους κατοίκους και εφαρμόζοντας το «παιχνίδι της χαράς» κατορθώνει μέσα σε λίγο διάστημα, να τους ξεσηκώσει όλους και να τους γεμίσει με αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα.

Έτσι η ίδια, γίνεται σύμβολο αγάπης και καλοσύνης για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο της.

Η παράσταση έχει πολλή ενδιαφέρουσα πλοκή. Έξυπνα σκηνικά και παραμυθένια κοστούμια προσεγμένα στη λεπτομέρεια και ακόμα εμπνευσμένες χορογραφίες πάνω σε πρωτότυπη μουσική και τραγούδια σε ρυθμούς country, foxtrot, rock and roll, godspell και blues.

Δήλωση της Κάρμεν Ρουγγέρη

«Το έργο έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή και ένα τόσο όμορφο τέλος που μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κατά την γνώμη μου είναι για όλο το Δημοτικό και ακόμα για όλο το γυμνάσιο. Οι Θησαυροί –μηνύματα που έχει το έργο αυτό είναι τόσοι που σίγουρα οι μικροί και μεγάλοι θεατές μας θα φύγουν πολύ πιο πλούσιοι από την παράσταση αυτή».

Δήλωση της Χριστίνας Κουλουμπή

«Το παιχνίδι της χαράς» της Eleanor Porter είναι το αριστούργημα της Αμερικάνικης Λογοτεχνίας που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια! Ένα βιβλίο που επηρέασε τον τρόπο που βλέπω την ζωή με αφάνταστα θετικό τρόπο!

Ηρωίδα, ένα μικρό κορίτσι 12 χρονών που- παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται στη ζωή της – καταφέρνει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με χαμόγελο και αισιοδοξία! Ο πατέρας της, ένας φτωχός ιεραπόστολος της είχε μάθει να παίζει το «παιχνίδι της χαράς» που είναι το μυστικό της ευτυχίας! Μέσα από τις περιπέτειες της μικρής Πολυάννας καταλαβαίνουμε την αξία της ευγνωμοσύνης, την αγάπη που μεταδίδεται μέσα από την καλοσύνη, την φιλία και την ελπίδα που φωτίζει την σκέψη μας να επιλέγει το καλό ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν δύσκολα…

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία : Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Κίνηση – Χορογραφίες – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Πρωτότυπη μουσική – VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής – Κάρμεν Ρουγγέρη

Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα

Διεύθυνση παραγωγής: Ελένη Καρτάση

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Ζωγραφόπουλος Κώστας, Κορλός Θανάσης, Κύρτσος Νίκος, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα, Μιχαλάκη Έλενα, Παπαδόπουλος Χάρης, Πικιώνη Ινώ

Έναρξη παραστάσεων: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Καθημερινά για σχολεία στις 10:00

Κυριακές για κοινό και ομαδικές κρατήσεις στις 11:15 & 15:00

Κρατήσεις για σχολεία και συλλόγους: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-14:30

Τηλ: 210 34 17 000 & 6945 373097

Υπεύθυνη Κατερίνα Μπανασάκη

Email: [email protected]

Πληροφορίες: www.karmenrouggeri.gr

Θέατρο Κιβωτός

Πειραιώς 115 τκ 118 54 Αθήνα, Τηλ: 210 34 17 000

Διάρκεια έργου: 1:40 με διάλειμμα

Εισιτήρια:

Γενική Είσοδος: 14 €

Ομαδικό & group , φοιτητικό: 12 €

Ανέργων / ΑμεΑ: 10 €

Καθημερινές για σχολεία: 7€

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kivotos-to-paixnidi-tis-xaras/?lang=el και στο ταμείο του θεάτρου ΚΙΒΩΤΟΣ από ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00 ΕΩΣ 21:00. Τηλ. 210 34 17 000