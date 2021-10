«Το Σινεμά στα Χέρια Μας»

Σειρά δωρεάν online κινηματογραφικών εργαστηρίων

Είμαι στην εφηβεία. Έχω όλη μέρα στα χέρια μου μια οθόνη που είναι ταυτόχρονα και κάμερα. Έχω όλες τις δυνατότητες να φτιάξω τη δική μου ταινία και άμεση πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων εικόνας. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το κινητό ή την φωτογραφική μηχανή μου για να επικοινωνήσω συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, πέρα από τα στερεότυπα και τις έτοιμες λύσεις που μου προσφέρουν οι πλατφόρμες; Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία της κινηματογραφικής γλώσσας για να κάνω κάτι που να αφορά εμένα, τους φίλους μου, την γενιά μου;

Η Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ), διοργανώνει μια σειρά δωρεάν online κινηματογραφικών εργαστηρίων,

για έφηβους 15 ως 17 ετών.

Τα παιδιά και οι έφηβοι δέχονται καθημερινά έναν καταιγισμό εικόνων και οπτικών

πληροφοριών δημιουργώντας μια οπτικοακουστική σύγχυση όπου ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, τα YouTube videos και η διαφήμιση γίνονται ένα. Οι τεχνικές δυνατότητες είναι όλες εδώ. Αυτό που λείπει είναι μια σύγχρονη οπτικοακουστική παιδεία που θα δώσει ερεθίσματα για να χρησιμοποιήσουν το μέσο με τρόπο που να είναι πρωτότυπος και δικός τους. Να σπάσουν τα στερεότυπα της αφήγησης και να εφεύρουν την δική τους οπτικοακουστική γλώσσα.

Η ανάγκη για καλλιτεχνική έκφραση είναι ένας πυρήνας που υπάρχει μέσα σε πολλά παιδιά που δεν τολμούν και δεν ξέρουν πως να εκφραστούν. Στόχος μας δεν είναι μόνο να δώσουμε τα θεωρητικά και τεχνικά εργαλεία για να μπορέσει αυτή η ανάγκη να γίνει ένα ορμητικό εφηβικό καλλιτεχνικό έργο αλλά και να βρούμε τι είναι αυτό που εκπροσωπεί και ταιριάζει στον καθένα προσωπικά. Μέσα από μια παλέτα αισθητικών επιλογών ο καθένας καλείται να βρει τους δικούς του συνδυασμούς και να φτιάξει έργα προσωπικά που να αντανακλούν την δική του αλήθεια.

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε έφηβους που θέλουν να εκφράσουν και να κοινωνήσουν το εσωτερικό τους, μοναδικό και ιδιαίτερο σύμπαν, χρησιμοποιώντας τους καλλιτεχνικούς κώδικες του τώρα.

Κάθε εργαστήριο έχει ένα στόχο θεωρητικό και πρακτικό. Στις πρώτες online συναντήσεις θα φέρει σε επαφή τους εφήβους με εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους οπτικοακουστικές γλώσσες και γραφές, έτσι ώστε να μάθουν να αποκωδικοποιούν την εικόνα που βλέπουν, να μπορούν να διακρίνουν τα είδη και να πάρουν ερεθίσματα για να τα χρησιμοποιήσουν στην δική τους παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Ενώ στις επόμενες συναντήσεις τα ίδια τα παιδιά θα κουβεντιάσουν τις δικές τους ιδέες και τελικά θα δημιουργήσουν τα ίδια την ταινία που τους εκφράζει.

Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω zoom. Απευθύνονται σε εφήβους 15 εως 17 χρονών και αποτελούνται από 3 τρίωρες συναντήσεις. 4 καθηγητές, ενεργοί κινηματογραφιστές, θα αναλάβουν 4 ομάδες που θα αποτελούνται από 10 ως 15 παιδιά. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοέμβρη, θα είναι εβδομαδιαία και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα στο παρακάτω λινκ, ως τις 30 Οκτωβρίου.

Link: https://forms.gle/5JFL3YikfYcR4Jcz6

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΠΕΚ:

Η Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ), ιδρύθηκε το 1994 για να φέρει σε επαφή τους σκηνοθέτες που ταυτόχρονα ήταν και παραγωγοί των ταινιών τους.

Σήμερα εκπροσωπεί την πλειονότητα των ενεργών δημιουργών κινηματογράφου, ενώ στο ενεργητικό της έχει ποικίλες και επιτυχημένες δράσεις, όπως το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, την Χαμένη Λεωφόρο του Ελληνικού Σινεμά, κ.α.

(πληροφορίες: espek2@gmail.com)

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σκηνοθεσία στο Columbia University της Νέα Υόρκης, όπου σκηνοθέτησε πολλές μικρού μήκους ταινίες, ανάμεσα στις οποίες τις βραβευμένες Without Glasses (2009) και Lea (2013).

Πίσω στην Αθήνα συνέγραψε τη μεγάλου μήκους ταινία Σύμπτωμα (2015) του Άγγελου Φραντζή και υπήρξε μοντέρ στη μεγάλου μήκους ταινία My First Kiss And The People Involved (2016) του Luigi Campi.

Η τελευταία του μικρού μήκους ταινία με τίτλο Καρτ Ποστάλ από το Τέλος του Κόσμου (2019) απέσπασε πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ όπως τα Aspen Shortfest, Winterthur Kurzfilmtage και Brussels Short Film Festival. Σενάριά του έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια Berlinale Talent Project Market, Torino Film Lab, Less Is More, First Films First και Short Film Pitch.

To 2019 έλαβε την καλλιτεχνική υποτροφία ARTWORKS του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τζώρτζης Γρηγοράκης

Σπούδασε κοινωνική ψυχολογία στην Αγγλία και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη σκηνοθεσία μυθοπλασίας στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (NFTS) στο Λονδίνο.

Από το 2007, έχει γράψει και σκηνοθετήσει οκτώ μικρού μήκους ταινίες (Κι Εγώ Για Μένα, Reverse, 45 Βαθμοί).

Από τον Ιούνιο του 2021 κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, DIGGER.

Ολίβια Τβαρντόβσκα

Η Oλίβια Τάντο (Oliwia Twardowska) γεννήθηκε σε μια οικογένεια ζωγράφων στο Λοτζ, μια ρομαντικά μεταβιομηχανική πόλη της κεντρικής Πολωνίας. Στη μυθολογική ηλικία των δεκαοκτώ μετακόμισε σε νότια εδάφη της Ευρώπης – στην Ελλάδα, όπου απορροφήθηκε κι έδεσε με τη νέα κουλτούρα και γλώσσα. Η Ελλάδα την στήριξε με υποτροφία καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών στο Τμήμα Κινηματογράφου.

Το 2012 αποφοίτησε με δίπλωμα στη σκηνοθεσία κινηματογράφου.

Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους: Telepherique (2011), Ανεμογραφία (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 2012), Ave Eva (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου & ΕΡΤ 2018) και δύο ντοκιμαντέρ: Ψυχοτρονική Κυρία (2017) και Πέρα από την Φεϊρουζ (2019).

Μεταξύ 2013 – 2016, συνεργάστηκε με την ιταλική τηλεόραση RAI 5, σκηνοθετώντας ντοκιμαντέρ. Από το 2012 κάνει εργαστήρια για τους έφηβους στην Αθήνα και σε απομονωμένα μικρά χωριά των νησιών του Αιγαίου με το πρόγραμμα Άγονη Γραμμή Γόνιμη και την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Μουσείο Μπενάκη.

Την περίοδο 2015 – 2017 συνεργάστηκε με τον Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου.

Τον τελευταίο καιρό έρευνα μίνι αφηγηματικές φόρμες, μουσικά βίντεο, πορτρέτα ντοκιμαντέρ και αφηγήσεις μέσω transmedia. Συμμετείχε δύο φορές σε εργαστήρια ανάπτυξης σεναρίων και παραγωγής προγραμμάτων Creative Europe Media Desk.

Αυτήν τη στιγμή ετοιμάζει το σενάριο της ταινίας μεγάλου μήκους.

Αυτή την περίοδο σκηνοθετεί την εκπομπή «Μικρά Μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο» με την Μαρία Ευθυμίου στο Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων.

Δάφνη Χαιρετάκη

Η Δάφνη Χαιρετάκη σπούδασε Κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο του Paris 8 Saint-Denis και στο Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

Οι ταινίες της, στο μεταίχμιο μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στο οικείο και το συλλογικό, ανάμεσα στον προσωπικό και τον δημόσιο χώρο.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια φεστιβάλ όπως τα IFF Rottedam, Visions du réel, Hors Pistes Pompidou, Entrevues de Belfort, Internationale Kurtzfilmtage Winterthur.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της μεγάλου μήκους ταινίας της συμμετείχε στο Mediterranean Writing Workshop του φεστιβάλ του Sundance, στο Crossroads Co-production Forum του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και στο πρόγραμμα Emergence για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες στην Γαλλία.

Ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.