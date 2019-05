0 SHARES Share Tweet

Τα mobile δίκτυα 5ης γενιάς προετοιμάζονται για τις επιθέσεις που θα προκύψουν στο μέλλον.

Η ανάπτυξη του Internet of Things θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με τα μηνύματα που έρχονται από την αγορά, όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του το ZDNet. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι το 5G αναμένεται να παίξει το δικό του ρόλο στο θέμα της ασφάλειας των υποδομών του Internet of Things (IoT). H μεγαλύτερη απειλή για ένα οικοσύστημα Internet of Things είναι μία επίθεση DDoS, ήτοι Distributed Denial of Services, δηλαδή η άρνηση παροχής υπηρεσιών από ένα σύστημα IoT, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αλληλεπίδραση των χρηστών με ένα δεδομένο σύστημα αισθητήρων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι συσκευές του Internet of Things δεν έχουν ενσωματωμένες λύσεις ασφαλείας, ενώ μία ακόμα πηγή προβληματισμού είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα και μόνο σαφώς καθορισμένο πρότυπο, επομένως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μία κοινή πολιτική ασφαλείας από επιθέσεις κάθε είδους. Ο σχεδιασμός του 5G εκτιμάται ότι θα φέρει λύσεις σε τέτοιους προβληματισμούς.

Εδώ γίνεται λόγος για το αυξημένο εύρος ζώνης που προσφέρουν τα δίκτυα 5ης γενιάς, καθώς και για την ιδιότητα των δικτύων 5G να αφιερώνουν ένα μέρος της υποδομής τους σε συγκεκριμένες χρήσεις, στοιχεία τα οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τις επιλογές ασφαλείας για τις υποδομές Internet of Things, μετά από την ευρεία χρήση της τεχνολογίας 5G. Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι η έλευση του 5G θα αποτελέσει έναν σημαντικό καταλύτη της εξέλιξης ολόκληρης της αγοράς του Internet of Things.

Τα προσεχή 2 με 5 έτη αναμένεται να είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση όλων των συνθηκών που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο της περαιτέρω εξέλιξης του Internet of Things, καθώς αυτά θα είναι και τα έτη που θα δείξουν το πόσο πολύ θα αλλάξουν οι mobile υπηρεσίες από την έλευση του 5G.