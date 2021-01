«Ας μην γελοιοποιήσουμε τον αγώνα τους»

1 Shares Share Tweet

«Λοιπόν για να τελειώνουμε. Το me too είναι καταστροφικό σε σχέση με τον ίδιο το στόχο που προσποιείται πως θέλει να εξυπηρετήσει! Παραποιεί το μήνυμα, γίνεται κρεατομηχανή που μπλέκει ενόχους και αθώους, συντηρητικοποιεί τις κοινωνίες, αλλοιώνει τις σχέσεις των ανθρώπων, και μαζί με την πολιτική και κοινωνική κορρεκτιλα δημιουργεί ένα μεταμοντέρνο πλαίσιο που οδηγεί στο παρελθόν. Το ίδιο λάθος από την ανάποδη έκαναν και τα κινήματα της δεκαετίας του 60, παρόλο που αυτά είχαν τουλάχιστον απελευθερωτικό περιεχόμενο! Κι αν αυτό συμβαίνει με το me too των αναπτυγμένων χωρών η ελληνική επαρχιώτικη εκδοχή του είναι διπλά καταστροφική. Θα αθωώσει όλους αυτούς τους υπάνθρωπους που χρησιμοποιούν την οποία εξουσία τους για να εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και αλλιώς κυρίως τις γυναίκες. Ας συμπαρασταθούμε λοιπόν στην Μπεκατωρου στον δύσκολο αγώνα που δίνει και υπερασπισθούμε το μήνυμα της! Ας μιλήσουν ΜΟΝΟ οι γυναίκες που κάτι έχουν να πουν, κι ας σωπάσουν όλες αυτές που για δικούς τους λόγους παρελαύνουν καθημερινά από τα ΜΜΕ και δηλώνουν πως κάπου κάποιος κάποτε τις κοίταξε περίεργα! Η σεξουαλική παρενόχληση και ο βιασμός είναι ένα κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα και πολύ βαρύ γι αυτές τις γυναίκες που δυστυχώς το υπέστησαν. Ας μην γελοιοποιήσουμε τον αγώνα αυτών που αποφάσισαν να μιλήσουν με μεγάλο προσωπικό κόστος» επισημαίνει ο συμπολίτης γιατρός, κ. Χρήστος Δερβένης.