«Οι «άριστοι της τουριστικής προβολής» παρουσιάζουν ένα copy/paste πρότζεκτ»

Για το «Greek Summer is a state of mind» ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξανδρος Μεικόπουλος σχολίαζε « Πριν από 2 μήνες η εταιρεία καλλυντικών Lancaster διαφήμισε τα αντηλιακά της προϊόντα χρησιμοποιώντας ως κεντρικό σλόγκαν στη διαφημιστική τους καμπάνια το μήνυμα “Summer is a state of mind”. Μετά από 2 μήνες η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει με απευθείας ανάθεση 32 εκατ. ευρώ στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece για να αναλάβει τη «φιλόδοξη» εκστρατεία τουριστικής προβολής της χώρας το φετινό δύσκολο καλοκαίρι, αφού για τη ΝΔ οι δικοί τους άνθρωποι θα το έκαναν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Οι «άριστοι της τουριστικής προβολής» παρουσιάζουν το πρότζεκτ για τον ελληνικό τουρισμό με θέμα “Greek Summer is a state of mind”. Χρειάστηκε πρωτοτυπία, χρόνος, ικανότητα και 32 εκατ. ευρώ για το copy/paste ένα σλόγκαν αντηλιακών που σημειωτέον φαίνεται και κατοχυρωμένο από το 2014 στο αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας & Εμπορικών Σημάτων».