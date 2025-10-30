Πάλι χωρίς εμβατήριο…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έγινε πέρυσι και επαναλήφθηκε και φέτος. Την ώρα που περνούσαν τα στρατιωτικά τμήματα, αμέσως σχεδόν με την αποχώρησή τους από το σημείο των επισήμων, σταμάτησαν τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής και οι στρατιώτες συνέχισαν την παρέλαση χωρίς να ακούγεται νότα. Η παρέλαση δεν σταματά και δεν γίνεται για τους επίσημους, αλλά για τον κόσμο, που για ακόμη μια φορά κατέκλυσε την παραλία της πόλης. Καλό λοιπόν θα ήταν να παίζονται τα εμβατήρια μέχρι και ο τελευταίος που παρελαύνει να ολοκληρώσει την παρέλαση.

Δ.Π.