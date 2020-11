59 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη Μαγνησία

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ

0 Shares Share Tweet

Η χώρα βρίσκεται και πάλι τα από τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ολικό lockdown όμως τα κρούσματα παραμένουν χιλιάδες και διάσπαρτα σε όλη τη χώρα καθώς σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 1.914 νέα. Παράλληλα προβληματισμό προκαλεί το τραγικό ρεκόρ των 35 νεκρών σε ένα 24ωρο και οι 228 διασωληνωμένοι.

Στη Μαγνησία, ο ΕΟΔΥ «δίνει» 59 νέα κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων 9 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:

– 39 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

– 3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

– 396 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

– 483 κρούσματα από Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 68 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

– 18 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε Βοιωτίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

– 31 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 42 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

– 14 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

– 22 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

– 41 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας εκ των οποίων 10 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 17 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

– 106 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 51 κρούσματα συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ)

– 17 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

– 68 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

– 16 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

– 59 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας, εκ των οποίων 9 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου

– 125 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

– 65 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

– 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

– 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

– 86 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Τήνου

– 18 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

– 10 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

– 53 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

– 15 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

-3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

– 30 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/o-xartis-tou-koronoiou-ellada

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram