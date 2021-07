Απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα της Ελένης Μενεγάκη και στήνουν ηλεκτρονικές παγίδες σε Βολιώτες

Οι ηλεκτρονικές απάτες, τα δόλια email με σκοπό να «πιάσουν» στην παγίδα τους χρήστες του διαδικτύου είναι σχεδόν μια καθημερινότητα πια. Οι απατεώνες σκαρφίζονται διαρκώς καινούργια πράγματα για να αποσπάσουν χρήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς από εκείνους που δεν γνωρίζουν και τελικώς…την πατάνε. Αυτή τη φορά Βολιώτες έλαβαν στα email τους ενημερώσεις που σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας τους ανέφεραν πως η γνωστή παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη επενδύει 1,5 εκατομμύριοo ευρώ σε Startup και τους καλούν να επενδύσουν κι εκείνοι!

«Αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν πέντε νέες ηλεκτρονικές απάτες και Βολιώτες χρήστες του διαδικτύου μας ενημέρωσαν πως τους ήρθαν στα email τους ενημερώσεις για την γνωστή παρουσιάστρια, για τράπεζα, για εταιρεία κ.α.. Αυτές είναι αρκετά πιστευτές ειδικά για την Ελένη Μενεγάκη, που είναι γνωστή και αγαπημένη παρουσιάστρια. Ευτυχώς αυτοί που επικοινώνησαν μαζί μας δεν έπεσαν στην παγίδα να δώσουν προσωπικά στοιχεία και λογαριασμούς και γι’ αυτό εμείς ανακοινώνουμε τις απάτες για να προστατευτούν όλοι», τόνισε στο magnesianews.gr ο κ. Αλέκος Κουτσελίνης, από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας.

Έτσι λοιπόν η ΕΝ.ΚΑ Βόλου και Θεσσαλίας ενημερώνει, σύμφωνα και με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Ακολουθούν τα 5 μηνύματα όπως τα έλαβαν οι πολίτες:

1ο. «να μετατρέψει τον καθένα σε εκατομμυριούχο μέσα σε 3-4 μήνες

From Ιούλιος 2021 <ywbehnk@gerilonse-hopeu.com.de> Germany

To info@royalmarminbay.gr

Ο Ελένη Μενεγάκη επενδύει 1,5 εκατομμύριo ευρώ σε Startup, λέγοντας «Εδώ Είναι το Μέλλον»

Αμέτρητοι Έλληνες βγάζουν ήδη εκατομμύρια από το σπίτι χρησιμοποιώντας αυτό το «παραθυράκι πλούτου» – αλλά είναι νόμιμο;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ»

2ο. “Περιορισμένος λογαριασμός.

From Piraeus Bank <postmaster@pimkbuild.bg> Ο λογαριασμός σας winbank είναι περιορισμένος.

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας για να καταργήσετε το όριο από τον λογαριασμό σας.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ

@ 2021 Piraeus Bank”

3ο. «I: Αίτημα για συλλογή της παραγγελίας του πελάτη μας_ P.O_103104

From «Edgaras Kulikauska | DIAKINISIS S.A» info@ir8.xyz

Αγαπητέ κύριε, κυρία,

ένας πελάτης μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω ταχυδρομείου για να παραλάβετε την παραγγελία του. Επιβεβαιώστε εάν η συνημμένη παραγγελία είναι έτοιμη για συλλογή.

Ο οδηγός φορτηγού μας χρειάζεται επίσης τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας.

Ανυπομονώ για την άμεση απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Edgaras Kulikauska

DIAKINISIS S.A»

4ο. «Help Desk

From Fatimah binti Jusoh <fatimah.jusoh@mod.gov.my>

To Undisclosed Recipients

Το Pass-word σας θα λήξει σε 2 ημέρες. για να διατηρήσετε τη λέξη-κλειδί σας. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ εισάγετε σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην άμεση είσοδο για να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης ενεργό και ενημερωμένο»

5ο. «AW: Dokument sent from via OneDrive

From Angelika <pirano2001@hotmail.com>

έγγραφο

Angelika

Με εκτίμηση

Αποκτήστε το Outlook για Android

text/html document.html (8 KB)»