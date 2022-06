B. Πετκίδης για LNG στο Βόλο: Θα τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

H επένδυση θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2024

Εκδήλωση πραγματοποίησε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Mediterranean Gas Α.Ε., φορέας ανάπτυξης του «Αργώ» FSRU στον Βόλο, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) κ. Mohammad Sanusi Barkindo με θέμα «Διεθνείς ενεργειακές προκλήσεις: πετρέλαιο και φυσικό αέριο».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mediterranean Gas Α.Ε., κ. Βασίλης Πετκίδης, ανέφερε, ότι η επένδυση LNG στο Βόλο αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2024, θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και ήδη εξετάζονται εναλλακτικές τοποθεσίες για την χωροθέτηση του τερματικού σταθμού, χωρίς να μπει σε παραπάνω λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε ο κ. Πετκίδης « Πρόκειται για έναν πλωτό σταθμό προσωρινής αποθήκευσης και αεροποίησης LNG, εμπνευσμένο από το ταξίδι των Αργοναυτών, που έρχεται να ρίξει άγκυρα στο Βόλο. Μια στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία, με πλεονεκτική θέση στο δίκτυο προμήθειας και διανομής φυσικού αερίου, δημιουργώντας έτσι μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου, που θα διοχετεύεται στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα και στα κράτη της Νοτιανατολικής Ευρώπης».

Το πρότζεκτ «Αργώ»

Το προτζεκτ για τη μονάδα “Αργώ” έχει αρχικό προϋπολογισμό περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας θα περιλαμβάνουν:

-Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

-Πλωτή προβλήτα με πολλαπλά σημεία πρόσδεσης / πλωτές σημαδούρες για πρόσδεση του FSRU στην πρύμνη και την πλώρη.

-Υποθαλάσσιοι και χερσαίοι αγωγοί φυσικού αερίου για έγχυση στα Εθνικά και Διασυνοριακά Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

-Δεξαμενές αποθήκευσης LNG, συνολικής χωρητικότητας περίπου 170.000 κυβικά μέτρα.

-Εκφόρτωση από μεταφορείς LNG σε κρυογονικές δεξαμενές FSRU.

-Αντλίες αναρρόφησης LNG σε μονάδα αεριοποίησης με δυναμικότητα τροφοδοσίας 300 κυβικά μέτρα LNG ανά ώρα.

-Αεριοποίηση LNG με μονάδες χωρητικότητας 250 MMSCFD έκαστη.

-Η μέση και μέγιστη ικανότητα αεριοποίησης της πλωτής μονάδας υπολογίζεται σε 590.000 κυβικά μέτρα ΦΑ ανά ώρα, και 884.000 κυβικά μέτρα ΦΑ ανά ώρα αντίστοιχα.

-Συνολική ετήσια δυναμικότητα επαναεριοποίησης του τερματικού σταθμού: 4,6 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Ισχυρές συνεργασίες

Η Mediterranean Gas στα πλαίσια υλοποίησης του μεγάλου προτζεκτ έχει συνάψει συνεργασίες με μερικά από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου όπως, η ExxonMobil LNG Market Development Inc, η Klaipedos Nafta και η BW LNG.

Η λιθουανική Klaipedos , έχει το ρόλο του operator για το έργο. Ενώ ο ενεργειακό κολοσσός ExxonMobil αναμένεται να είναι ο προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μέσω της BW LNG θα γίνει η εκμίσθωση του FSRU , ενώ οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως στόχος της εταιρείας είναι να προχωρήσει στην αγορά του.

Η μετοχική σύνθεση της «MEDITERRANEAN GAS» διαμορφώνεται ως εξής: NORION Ltd με ποσοστό 9%, VAPIANDO Ltd, με ποσοστό 71% και Goldenport Marine Ltd με ποσοστό 20%. Οι ιδιοκτήτες των οποίων δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα, με μακρόχρονη σχετική εμπειρία.

Ο υποδομές φυσικού αερίου ανάγονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το FSRU ΑΡΓΩ αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη υποδομή ΥΦΑ στη χώρα μας.

