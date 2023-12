Διεθνής διάκριση για τέσσερις Βολιώτες– Περιλήφθηκαν στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως

Αποτελούν μέλη του Κοινού των Μαγνήτων

Το Κοινόν των Μαγνήτων ανακοινώνει με χαρά την σημαντική διάκριση τεσσάρων μελών του στον επιστημονικό χώρο. Τον περασμένο Οκτώβριο δημοσιεύτηκε η διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας για το έτος 2023. Περιλαμβάνει το κορυφαίο 2%, δηλαδή 200 000 ονόματα από περίπου 9,5 εκατομμύρια επιστήμονες/ερευνητές από όλο τον κόσμο, πού εργάζονται σε 22 επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες (Βιολογία, Χημεία, Γεωλογία και Περιβάλλον, Μαθηματικά και Στατιστική, Φυσική και Αστρονομία), Επιστήμες Υγείας (Βιοιατρική Έρευνα, Κλινική Ιατρική, Ψυχολογία και Γνωστική Ψυχολογία, Δημόσια Υγεία), Οικονομικές επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Σπουδές (Καλές Τέχνες, Φιλοσοφία και Θεολογία, Ιστορία, Επικοινωνιολογία), Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Μηχανολογία, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Κατασκευές και Σχεδιασμός, Αγρονομία και Δασονομία, Τεχνολογίες Στρατηγικής).

Η κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη υπόψη μια σειρά από κριτήρια όπως την επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου (εκφραζόμενη από τόν αριθμό των αναφορών στις ερευνητικές δημοσιεύσεις τους), την θέση τους στην συγγραφική ομάδα των δημοσιεύσεων, κλπ

Στην λίστα αυτή περιλαμβάνονται τα μέλη του Κοινού Νίκος Πράντζος (Αστροφυσικός, Διευθυντής Έρευνας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας), Δημήτρης Ηλιόπουλος (Βιοεπιστήμονας, Ιδρυτής της εταιρίας βιοτεχνολογίας Athos Therapeutics στο Λος Αντζελες), Χρυσάνθη Αυγέρου (καθηγήτρια πληροφοριακών συστημάτων στο London School of Economics) και Αντώνης Ζαβαλιάνγκος (Καθηγητής Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ντρέξελ, Φιλαδέλφεια).

Ο Νίκος Πράντζος είναι κάτοχος Doctorat d’ Etat στην Πυρηνική Αστροφυσική, Διευθυντής Ερευνας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και από το 1986 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Παρισιού. Οι θεωρητικές έρευνές του αφορούν τα αστέρια και τους γαλαξίες, τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό τους καθώς και την εξέλιξή τους. Εχει διδάξει στο μεταπτυχιακό τμήμα Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Sorbonne Université και ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλλικής Αστρονομικής Ένωσης και της Ελληνικής Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό περιοδικό Astronomy and Astrophysics και σύμβουλος στον τομέα της Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών της Ευρωπαικής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA). Απο το 2019 είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1994 τιμήθηκε για το έργο του με το Βραβείο της Γαλλικής Αστρονομικής Ένωσης, που επιβραβεύει κάθε χρόνο ένα «νέο» (κάτω των 40 ετών) επιστήμονα που εργάζεται στη Γαλλία. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία εκλαΐκευσης στα Γαλλικά, τα οποία έχουν αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ενώ ένα απο αυτά κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Η περιπέτεια του Μέλλοντος». Για το σύνολο του εκλαϊκευτικού του έργου τιμήθηκε το 2004 από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.

Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος είναι ερευνητής με δραστηριότητα στον τομέα ανάπτυξης νέων θεραπειών για διάφορες μορφές καρκίνου και για αυτοάνοσα νοσήματα. Άρχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Χάρβαρντ και στο αντι-καρκινικό κέντρο Dana Farber Cancer Institute στην Βοστώνη. Στην συνέχεια, υπήρξε Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου UCLA στο Λος Άντζελες, όπου ίδρυσε το Κέντρο Συστημικής Βιοιατρικής (UCLA Center for Systems Biomedicine). Έχει πάνω απο 140 δημοσιεύσεις σε βιοιατρικά επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες απο 20,000 αναφορές. Για την ερευνητική του δραστηριότητα και τις ανακαλύψεις του, έχει λάβει βραβεία απο διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς, όπως το American Association for Cancer Research, το Αμερικάνικο Εθνικό Ίνστιτούτο Έρευνας (ΗΠΑ) και το Eli & Edythe Broad Foundation. Επίσης έχει 15 πατέντες συσχετιζόμενες με νέα φαρμάκα για τον καρκίνο και για διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα. Το 2009 ανακάλυψε ότι η μετφορμίνη, ένα φάρμακο για τον διαβήτη, έχει αντι-καρκινικές ιδιότητες και το 2015 ανακάλυψε ένα καινούριο γονίδιο και φάρμακο για την ελκώδη κολίτιδα που σήμερα βρίσκεται στην τελευταία φάση (φάση 3) των κλινικών δοκιμών. Εχει αναπτύξει πλουσια δραστηριότητα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Athos Therapeutics Inc, η οποία αναπτύσει νέες θεραπείες για διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα με την βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα, έγινε μέλος του διοικητικού συμβούλιου του Athens LifeTech Park (ALTP), το οποιο ειναι το πρώτο βιοτεχνολογικό πάρκο που διαθέτει θερμοκοιτίδα για εταιρίες βιοτεχνολογίας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων στην Ελλάδα.

Η Χρυσάνθη Αυγέρου σπούδασε μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1972-1977. Ως φοιτήτρια κατά τη διάρκεια εκείνων των σημαντικών χρόνων για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα καθώς και για τον ρόλο των υπολογιστών στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Πήρε υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έκανε το διδακτορικό της στο London School of Economics and Political Science (LSE). Έκτοτε, όλη της η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι στο LSE, όπου έγινε καθηγήτρια πληροφοριακών συστημάτων το 2003. Στην έρευνά της, μελετά την κοινωνικο-τεχνική διαδικασία της καινοτομίας της πληροφορικής προκειμένου να εξηγήσει τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο αυτής της τεχνολογίας. Από ερμηνευτικές μελέτες σε διάφορους τομείς και διάφορες χώρες, έχει αναπτύξει μια οπτική της καινοτομίας που επισημαίνει εναλλακτικούς ορθολογισμούς και ιδεολογίες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση χρήσεων και επιπτώσεων της πληροφορικής τεχνολογίας. Συμμετείχε στο τεχνικό έργο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επεξεργασίας Πληροφοριών (IFIP) από το 1995 έως το 2011, και το 2004 έλαβε το βραβείο IFIP Silver Core. Το 1999 έλαβε το βραβείο Fellow της Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (AIS) και το 2023 το βραβείο LEO της AIS, το οποίο αναγνωρίζει «εξέχοντες ερευνητές με παγκόσμιο αντίκτυπο στον τομέα πληροφοριακών συστημάτων».

Ο Αντώνης Ζαβαλιάνγκος είναι Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στο πανεπιστήμιο Ντρέξελ της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια. Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του Ε.Μ.Π., και πήρε το διδακτορικό του στο Μ.Ι.Τ. . Εξειδικεύται στις μηχανικές ιδιότητες υλικών που παράγονται από μικροκόκκους μέσω συμπίεσης ή/και θέρμανσης. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνει την έρευνα του στις μηχανικές ιδιότητες φαρμάκων στερεάς μορφής και κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής τους πριν την φάση των κλινικών δοκιμών. Έχει υπάρξει τεχνικός σύμβουλος σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες μεταξύ των οποίων οι MSD, BMS, Amgen, Johnson & Johnson, Abbvie, Genentech, και Biogen. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου GMP2/CNRS στην Γκρενόμπλ και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Ρενς στην Γαλλία. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία NSF Early Career Award (1996), Neal Rice Award (2003), και ASM Liberty Chapter Albert Sauver Award (2016). Έχει διατελέσει επικεφαλής του τμήματος Επιστήμης των Υλικών (2007-2013), πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προγραμματισμού του πανεπιστημίου Ντρέξελ. Για τις δράσεις του αυτές έλαβε το βραβείο Harold Myers Award for Distinguished Service (το ανώτερο βραβείο για την προσφορά στο πανεπιστήμιο).

Το Κοινόν των Μαγνήτων “συγχαίρει τους συμπατριώτες μας για την διάκριση αυτή με την οποία αναγνωρίζεται η συμβολή τους στη διεθνή επιστημονική έρευνα και επιπλέον τιμάται έμμεσα και ο τόπος καταγωγής τους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα επειδή αποτελούν δραστήρια μέλη του συλλόγου μας, του Παγκόσμιου Σωματείου Αποδήμων Μαγνήτων, του οποίου μάλιστα οι δύο πρώτοι είναι σήμερα πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία”.