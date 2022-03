Γουργουλιάνης: Nα σταματήσουν τα self test στα σχολεία, να επιστρέψουν οι υγειονομικοί

Ποια η εκτίμησή του για την πορεία της πανδημίας

24 Shares Share Tweet

«Εκτιμώ πως από εδώ και πέρα θα έχουμε λιγότερες διασωληνώσεις, λιγότερους θανάτους και καλύτερη άνοιξη και καλοκαίρι», τονίζει στο e-farmako o Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, π. Πρύτανης & π. Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

Όπως αναφέρει «μπορούμε να πούμε πως έχουμε φτάσει σε ένα γενικό ποσοστό ανοσίας του γενικού πληθυσμού ακόμη και στο 90%. Άρα, έχουμε ένα αρκετά προστατευμένο κομμάτι του πληθυσμού και έχουν αυξηθεί βέβαια και οι εμβολιασμοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο «χωρίς αμφιβολία θα μειώνεται το επόμενο διάστημα ο αριθμός των διασωληνωμένων στα νοσοκομεία. Αυτό που ζούμε τώρα -το λέω μετά λόγω γνώσεως, σε αντίθεση με κάποιους που τοποθετούνται δημοσίως επί του θέματος χωρίς να έχουν δει ποτέ ούτε ένα περιστατικό με κορωνοϊό- στα νοσοκομεία βλέπουμε μεγάλους ανθρώπους, πάνω από 70-75 χρονών, με πάρα πολλές συννοσηρότητες. Αυτοί κυρίως μπαίνουν στα νοσοκομεία λόγω των προβλημάτων τους και έχουν ταυτόχρονα έχουν κορωνοϊό. Το πρόβλημα τους όμως έχει να κάνει κυρίως με νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια η με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ταυτόχρονα στα νοσοκομεία μπαίνουν και λίγοι νέοι ανεμβολίαστοι που κάποιοι από αυτούς περνούν κάπως βαριά».

Προβλέψιμη η διαδρομή του ιού

Όπως επισημαίνει ο κ. Γουργουλιάνης «τα νοσοκομεία μας δεν θα έλεγα πως έχουμε αδειάσει τώρα, αλλά έχουμε το 1/3 ή το 1/4 των ασθενών που είχαμε πριν από λίγο καιρό». Μάλιστα υπογραμμίζει ότι «η πορεία των πανδημιών είναι περίπου προδιαγεγραμμένη. Ουσιαστικά ακολουθεί μια πορεία προς την επιβίωση του ιού. Γίνεται περισσότερος μεταδοτικός και λιγότερο θανατηφόρος. Αυτή τη διαδρομή είχαμε εάν κάνουμε και μια αναδρομή των δύο ετών. Έτσι βλέπουμε και στο σήμερα με την Όμικρον». Και συμπληρώνει πως «εάν έρθει κάποια νέα μετάλλαξη, θα είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, αυτό θα εξασφαλίζει την επιβίωση του ιού, χωρίς όμως τελικά να σκοτώνει ανθρώπους. Μα εάν λειτουργούσε αλλιώς δεν θα επιβίωνε ο ιός… Δεν θα έβρισκε οργανισμό για να τον “φιλοξενήσει”. Γενικώς επιμένω πως ήταν προβλέψιμη η διαδρομή του ιού. Η κακή έκπληξη ήταν το κύμα του Νοεμβρίου του ’21 με ότι δημιούργησε».

Καλώς βγαίνουν οι μάσκες, η ώρα της επιστροφής για τους υγειονομικούς

Σχετικά με τα νέα μέτρα που ισχύουν από αύριο Σάββατο ο Καθηγητής Πνευμονολογίας δηλώνει: «Συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση να φύγουν οι μάσκες από τους εξωτερικούς χώρους. Επίσης, ξεκαθαρίζει τη θέση του σε ερώτηση αναφορικά με την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών λέγοντας στο e-farmako: «Νομίζω πως αυτοί οι άνθρωποι λόγω της… ξεροκεφαλιάς τους, των επιρροών τους, δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο, τιμωρήθηκαν μέχρι τώρα αρκετά. Έχω την αίσθηση πως δεν πρέπει να εξαντλήσουμε άλλο την τιμωρητική μας διάθεση και πρέπει να επιστρέψουν. Είναι χρήσιμοι στα νοσοκομεία. Δείτε τα ποσοστά των εμβολιασμών γενικά στους υγειονομικούς που αγγίζουν το 97-98%, άρα μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι. Νομίζω ήρθε η ώρα να επιστρέψουν».

Τέλος οι ανακοινώσεις των κρουσμάτων

Ο κ. Γουργουλιάνης επισημαίνει επίσης πως αφού βαδίζουμε προς την… κανονικότητα «η ανακοίνωση των μολύνσεων δεν έχει καμία σημασία και πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται θετικοί στα self test και δεν το δηλώνουν. Μένουν σπίτι τους μερικές μέρες καιν στη συνέχεια βγαίνουν;».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η απάντησή του για τα self test στα παιδιά. Όπως λέει «τα self test στα σχολεία έχουν μια σημασία για να προστατέψουν τον παππού και τη γιαγιά. Κάποιοι πρέπει να κάνουν test για να προστατέψουν τους ευάλωτους στο περιβάλλον τους. Αρκετά παιδιά έχουν κολλήσει. Νομίζω ίσως και όλα να έχουν κολλήσει. Επομένως τι νόημα έχει να κάνει κάποιος self test στα παιδιά όταν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αφορά τους μεγάλους και με τις συννοσηρότητες; Νομίζω πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά. Τα self test έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και αντιμετώπισαν την πανδημία, αλλά σε αυτή τη φάση με μια ήπια μετάλλαξη, νομίζω πως είναι άστοχο και πρέπει να σταματήσει».

Πηγή: e-farmako.gr