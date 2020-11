Η χώρα επιστρέφει στο καθολικό lockdown

Στις 12:00 οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

Σε καθολικό lockdown οδηγείται ολόκληρη η χώρα έπειτα από τη νέα έκρηξη κρουσμάτων που καταγράφηκε χθες.

Η χθεσινή ημέρα στάθηκε σημαντική για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας καθώς πέρα από το νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων (2646 νέα κρούσματα) έφερε άλλα δύο αρνητικά ρεκόρ, σε αριθμό νεκρών (18 θάνατοι) και αριθμό διασωληνωμένων (179 στις ΜΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας υποχρέωσαν την επιτροπή των λοιμωξιολόγων να εισηγηθεί στην κυβέρνηση το γενικό lockdown, τη στιγμή μάλιστα που τα νέα μέτρα που ισχύουν από την περασμένη Τρίτη δεν έχουν προλάβει να αποδώσουν.

«Δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Η επιτροπή των ειδικών προτείνει πιο αυστηρά πράγματα από αυτά που υιοθετούνται.»,είχε τονίσει χθες ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο καθηγητής πρότεινε lockdown 15 ημερών, και άμεσες αποφάσεις γιατί τα αυξημένα κρούσματα οδηγούν σε πίεση του συστήματος υγείας.

Τα νούμερα, ωστόσο, που τροφοδοτούν τις ανησυχίες είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Ασφυξία στις ΜΕΘ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έφτασαν τους 179, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας η πληρότητα στις κλίνες COVID σε ΜΕΘ αγγίζει το 72%.

Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα έχουμε σε λειτουργία συνολικά 1.013 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 698 είναι κατειλημμένες και 315 κενές (31%). Οι non Covid-19 MEΘ είναι 665, εκ των οποίων 478 είναι κατειλημμένες και 187 κενές (28%). Στην Αττική λειτουργούν 323 non Covid-19 MEΘ, με τις 258 να είναι κατειλημμένες και τις 65 κενές (20%). Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 81 non Covid-19 MEΘ, από τις οποίες 41 είναι κατειλημμένες και 40 κενές (50%).

Οι ΜΕΘ για Covid-19 είναι 348 και από αυτές οι 220 είναι κατειλημμένες και οι 128 κενές (37%). Οι αντίστοιχες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη είναι 102, εκ των οποίων 71 είναι κατειλημμένες και 31 κενές (30%). Στην Αττική, οι ΜΕΘ για Covid-19 είναι 144 και από αυτές 104 είναι κατειλημμένες και 40 κενές (28%). Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού είναι 3.972. Ενώ, οι ασθενείς με Covid-19 που νοσηλεύονται είναι 1.503 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες).

Συγκεκριμένα, νοσηλεύονται: στην 1η ΥΠΕ Αττικής 425, στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 152, στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 270, στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 345, στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 122, στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 129, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης 13 και στα στρατιωτικά νοσοκομεία 47 ασθενείς.

Σήμερα οι ανακοινώσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες διάσκεψη με τους λοιμωξιολόγους κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε το ζήτημα του lockdown. Τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Την είδηση της επιβολής του καθολικού lockdown επιβεβαίωσε χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας αναφέροντας πως η κυβέρνηση έκανε δεκτή την πρόταση των λοιμωξιολόγων που πρότειναν καθολικό lockdown για έναν μήνα, με εξαίρεση τη λειτουργία των δημοτικών, των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών.

Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, τα μέτρα που αναμένεται να ακούσουμε να ανακοινώνει ο πρωθυπουργός είναι:

Lockdown 30 ημερών σε όλη τη χώρα

Απαγόρευση μετακινήσεων από και προς τους κόκκινους νομούς

Κλείσιμο Γυμνασίων και Λυκείων.