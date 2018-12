0 SHARES Share Tweet

Περισσότεροι από 220 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές εκατοντάδες τραυματίστηκαν, όταν το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, σάρωσε αιφνιδιαστικά τις νήσους Ιάβα και Σουμάτρα στην Ινδονησία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω.

Εκατοντάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν από τα κύματα, τα οποία έπληξαν τις νότιες ακτές της Σουμάτρας και το δυτικό άκρο της Ιάβας γύρω στις 21.30 τοπική ώρα, το Σάββατο το βράδυ. Το τσουνάμι προκλήθηκε μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα, ανέφερε ο Σουτόπο Πουρβό Νουγκρόχο, ο εκπρόσωπος τύπου της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών.

«222 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 843 τραυματίστηκαν και 28 άνθρωποι αγνοούνται» επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί», καθώς οι αρχές δεν έχουν συλλέξει πληροφορίες από ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές.

Οι κοινότητες των μικρών νήσων του Σοντ ενδέχεται να έχουν πληγεί περισσότερο από το τσουνάμι, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Oxfam.

Αρχικά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν επρόκειτο για ένα τσουνάμι, αλλά για μια πλημμυρίδα και κάλεσαν τον πληθυσμό να μην πανικοβληθεί.

«Ήταν λάθος, εκφράζουμε τη λύπη μας» παραδέχθηκε κατόπιν ο Νουγκρόχο.

VIDEO reportedly from tsunami coming ashore in Indonesia

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας κι αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα τεράστιο κύμα να καταπλακώνει τα πάντα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του συγκροτήματα ποπ Seventeen. Τα μέλη του εκσφενδονίζονται εκτός της σκηνής από τα ορμητικά νερά.

Καθώς έπεσε η νύχτα, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια, όμως οι διασώστες και τα ασθενοφόρα δυσκολεύονται να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές, καθώς οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί από χαλάσματα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και πεσμένα δέντρα.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφονται τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου το τσουνάμι χτυπάει την παραλία και κατοικημένες περιοχές στο Παντεγκλάνγκ στην Ιάβα, παρασύροντας ανθρώπους, συντρίμμια και μεγάλα κομμάτια μετάλλου και ξύλου.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών ανέφεραν ότι δεν είδαν ούτε ένιωσαν οποιοδήποτε προειδοποιητικό σημάδι χθες το βράδυ, όπως μια σεισμική δόνηση, προτού κύματα ύψους 2-3 μέτρων σαρώσουν την περιοχή, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Τα τσουνάμι που προκαλούνται από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες προκαλούν μετατόπιση νερού, είναι σχετικά σπάνια.

Σε αντίθεση με τα κύματα που προκαλούνται από τους σεισμούς, η εγγύτητα του ηφαιστείου με τις ακτές έδωσε ελάχιστο χρόνο στις αρχές να αντιδράσουν, εξηγεί ο καθηγητής Ντέιβιντ Ρότερι από το Open University (Βρετανία).

«Τα ειδικά εργαλεία για την καταγραφή των τσουνάμι εγκαθίστανται με τρόπο που να ανιχνεύουν τα τσουνάμι που προκαλούνται από τις σεισμικές δονήσεις μεταξύ των τεκτονικών πλακών» σημείωσε ο επίστημονας.

«Ακόμα κι αν υπήρχε ένα τέτοιο μέσο κοντά στο Ανάκ Κρακατόα, το ηφαίστειο είναι τόσο κοντά στις ακτές που ο συναγερμός έδωσε ελάχιστο χρόνο στις αρχές να αντιδράσουν, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία τα κύματα κινήθηκαν».

Ινδονησία: Το ολέθριο σφάλμα των Αρχών

Τρέξαμε προς το δάσος

Ο φωτογράφος Οϊστάιν Άντερσεν αφηγήθηκε στο Facebook ότι έβγαζε φωτογραφίες από το ηφαίστειο στην Ιάβα όταν το τσουνάμι έπληξε την περιοχή.

«Ξαφνικά, είδα ένα τεράστιο κύμα. Έπρεπε να τρέξω, καθώς το κύμα έπληξε την παραλία, πλημμυρίζοντας τα πάντα σε απόσταση 15-20 μέτρων. Το επόμενο κύμα εισήλθε στην περίμετρο του ξενοδοχείου όπου βρισκόμουν».

Ο Άσεπ Περγκανγκάτ, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την παραλία Καρίτα το Σάββατο το βράδυ με την οικογένειά του, περιέγραψε πως είδε αυτοκίνητα να «παρασύρονται για μια απόσταση 10 μέτρων».

«Τα κτίρια στην παραλία καταστράφηκαν, δέντρα και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος ξεριζώθηκαν καταλήγοντας στο έδαφος» είπε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όλοι εκείνοι που ήταν ασφαλείς έτρεξαν προς το δάσος».

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing http://cna.asia/2Rcy2DL

Warning: Some might find this video distressing.

Warning: Some might find this video distressing.

Αστυνομικοί διέσωσαν ένα αγόρι, που είχε παγιδευτεί σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε θαφτεί κάτω από ξεριζωμένα δέντρα και χαλάσματα για τουλάχιστον 12 ώρες, σύμφωνα με το βίντεο της διάσωσής του που ανήρτησε στο Twitter η αστυνομία της Ινδονησίας.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από μια «υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα του Ανάκ Κρακατόα κι ενισχύθηκε από την παλίρροια λόγω της πανσελήνου, επισημαίνουν οι αρχές.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, γνωστό ως Κρακατάου, το 1883 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων από τσουνάμι.

Το Ανάκ Κρακατόα, που σημαίνει παιδί του Κρακατόα, είναι το νήσι που αναδύθηκε στην περιοχή που βρισκόταν κάποτε το Κρακατόα, το οποίο καταστράφηκε το 1883. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1927 κι έκτοτε μεγαλώνει.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε «κάθε απαραίτητη βοήθεια» προς την Ινδονησία, σημειώνοντας ότι «ειδικοί αξιωματούχοι της ΕΕ, επί ανθρωπιστικών καταστροφών, είναι έτοιμοι να μεταβούν στην περιοχή».