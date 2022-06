Πρόεδρος Ξενοδόχων: «Δεν πάνε καλά ούτε κρατήσεις, ούτε προκρατήσεις του καλοκαιριού στη Μαγνησία»

Βροχή οι ακυρώσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος- Μόλις στο 60% έφθασε η πληρότητα

0 Shares Share Tweet

Συγκρατημένοι και όχι ιδιαίτερα αισιόδοξοι είναι οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας για την πορεία του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργο Ζαφείρη, μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Ηλία Κουτσερή, να σημειώνει, πως ούτε οι κρατήσεις, αλλά ούτε και οι προκρατήσεις πηγαίνουν καλά, ενώ η αποτίμηση του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν καλή. Οι ακυρώσεις έπεφταν «βροχή» και η πληρότητα στη χερσαία Μαγνησία ήταν στο 60%.

«Η πορεία του τουρισμού δεν έχει πάει καλά μέχρι στιγμής και δεν πήγε καλά και το τριήμερο. Με τις ακυρώσεις και τις βροχές φτάσαμε σε μέσο όρο στο 60% στη χερσαία Μαγνησία και αυτό δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Δεν πάνε καλά οι κρατήσεις και οι προκρατήσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστούμε με last second και last minute κρατήσεις εφόσον συνεχίσει να επικρατεί αυτή η κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαφείρης.

Σημείωσε πως υπάρχουν αρκετές προκρατήσεις για τον Αύγουστο σε Βούλγαρους, αλλά ο ίδιος εξέφρασε τον φόβο του ο οποίος προέρχεται από το αυξημένο κόστος μετακίνησης, πως μπορεί ακόμη και κάποιοι που έχουν κάνει κράτηση να το σκεφτούν πολύ σοβαρά για να θα μετακινηθούν 800 και 1000 χλμ.

Φόβος ακύρωσης πτήσεων;

Οι προκρατήσεις ξένων στη Μαγνησία είναι λίγες, όπως σχολίασε, όμως οι ξενοδόχοι ευελπιστούν τον Ιούλιο που «ανοίγουν» και οι πτήσεις από όλους τους προορισμούς στο αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου να κυλήσουν πιο ομαλά τα πράγματα.

Βέβαια η γενικότερη εικόνα είναι δύσκολη με τον κ. Ζαφείρη να εκφράζει και τον φόβο ακύρωσης πτήσεων, μια συνθήκη που επικρατεί σε όλο τον κόσμο. «Έχουμε λίγες προκρατήσεις από ξένους, δεδομένου ότι ανοίγουν οι πτήσεις τον άλλο μήνα. Υπάρχει μικρή κίνηση αυτή τη στιγμή από τουρίστες στο Ν. Πήλιο. Θα έχουμε κρατήσεις τις τελευταίας στιγμής, αυτό δεν είναι κακό, αλλά φοβάμαι, επειδή διαβάζω καθημερινά για μειώσεις πτήσεων από αεροπορικές εταιρείες λόγω μείωσης προσωπικού, μην έχουμε ακυρώσεις δρομολογίων που θα κόψουν γραμμές», σχολίασε.

Απλήρωτοι ακόμη από το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Σε ότι αφορά τα προγράμματα τουρισμού, ο κ. Ζαφείρης τόνισε πως το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, που εκπονήθηκε από τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ λειτούργησε αρκετά καλά και με μεγάλα ποσά, ενώ οι αποπληρωμές έγιναν σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Αντίθετη εικόνα επικράτησε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του Υπ. Τουρισμού, μιας και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, υπάρχουν ακόμη ξενοδόχοι που είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους.

Στα φετινά προγράμματα που θα …τρέξουν, όπως τόνισε ο κ. Ζαφείρης, η κυβέρνηση έκανε λόγο για voucher με προπληρωμένη κάρτα. «Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα γιατί θα παίρνουμε τα χρήματά μας αμέσως κι αυτό είναι και το σωστό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι ξενοδόχοι έβαζαν πλάτη, προσέφεραν κοινωνικό έργο για λογαριασμό του κράτους και πληρωνόντουσαν σε χρόνους που ήταν …για γέλια», σχολίασε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχουν συνθήκες γαλέρας σε εργαζόμενους στη Μαγνησία

Ένα από τα μείζονα προβλήματα του τουρισμού είναι η έλλειψη προσωπικού με τον κ. Ζαφείρη να σημειώνει πως το πρόβλημα είναι υπαρκτό, στη Μαγνησία ωστόσο δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε άλλες περιοχές.

« Κάναμε Ημέρες Καριέρας στη Λάρισα με τον ΟΑΕΔ, αλλά δεν απέφερε πολλά. Έχουμε τώρα μια Ημέρα Καριέρας με τον ΟΑΕΔ στον Βόλο, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τελευταία στιγμή δεν βρίσκεις εργαζόμενους και είχαμε την όχληση ότι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Οι εργαζόμενοι στη δική μας περιοχή είναι συνεργάτες μας και ο τουρισμός θα πρέπει να κάνει στελέχη να ασχολούνται με αυτό, να μην ντρέπεσαι να κάνεις τη δουλειά και να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο ουσιαστικά, που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφημιστούν, να προωθηθούν οι περιοχές, η άλλη Ελλάδα. Πρέπει να γίνει, αλλιώς έχουμε πρόβλημα», επεσήμανε.

Μάλιστα, στην εξίσωση των προβλημάτων έβαλε και το κόστος λειτουργίας, το οποίο με τις ανατιμήσεις είναι αυξημένο, σύμφωνα με τον ίδιο κατά 30%, με την αύξηση αυτή όμως να μην περνά στον πελάτη, αλλά και την επωμίζεται ο ξενοδόχος. Υπάρχουν δε ξενοδόχοι, όπως είπε ο κ. Ζαφείρης, οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι ότι θα δουλέψουν με ζημιές, καθώς υπάρχουν συμβόλαια και πακέτα με tour operators από το 2019. «Κάποιοι ξέρουν πως ξεκινάνε με 30-40% μείωση εσόδων», κατέληξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.