Στον Βόλο από τις 5 έως τις 8 Μαΐου το Yachting & Gastronomy Festival

Αύξηση 20% στους διακινηθέντες μέσω των λιμανιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

29 Shares Share Tweet

Από τις 5 έως τις 8 Μαΐου για δεύτερη φορά ο Βόλος υποδέχεται το Yachting & Gastronomy Festival μια σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, του Επιμελητηρίου αλλά και ιδιωτών με στόχο την ανάδειξη του ιστιοπλοϊκού τουρισμού, την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και την προώθηση του Βόλου και του Πηλίου ως τουριστικό προορισμό.

Σήμερα στην ΠΕ Μαγνησίας δόθηκε συνέντευξη Τύπου με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη να επισημαίνει ότι τις ημέρες του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις, προωθώντας τον θαλάσσιο τουρισμό. Η ίδια τόνισε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τα μεγάλα έργα υποδομής που έχει υλοποιήσει έχει θέσει τις βάσεις για την ανάδειξη του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ επεσήμανε πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση 20% στους διακινηθέντες μέσω των λιμανιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Υπογράμμισε πως ο Βόλος έχει καταστεί σημαντικό λιμάνι για την κρουαζιέρα, ενώ έρχονται κατά πόδας η Σκιάθος και η Σκόπελος.

“Πιστεύουμε στον θαλάσσιο τουρισμό, το οποίο είναι ένα ακόμη δυνατό όπλο στην φαρέτρα της ανάπτυξης στην περιοχή, με επίκεντρο το λιμάνι του Βόλου, τα παράλια του Πηλίου και κορωνίδα τα νησιά μας”, είπε χαρακτηριστικά η κ. Κολυνδρίνη.

Από την πλευρά της η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βόλου κ. Γεωργία Μποντού- Τοκαλή τόνισε πως ο Δήμος Βόλου αγκαλιάζει με θέρμη το φεστιβάλ, ενώ επεσήμανε ο Δήμος έχει προωθήσει το yachting σε έντεκα χώρες, όπου συμμετείχε με εκθέσεις. Η κ. Μποντού αναφέρθηκε στις αυξητικές τάσεις διεθνώς που παρουσιάζει το yachting και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τοπική γαστρονομία, επισημαίνοντας πως το εν λόγω φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία και για τους κατοίκους της Μαγνησίας αλλά και για τους επισκέπτες να γευτούν και να γνωρίζουν τοπικά εδέσματα και προϊόντα.

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Πτωχόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Θεσσαλίας ανέφερε ότι το 1993 στην περιοχή υπήρχαν μόνο εννέα επαγγελματικά σκάφη, πλέον στην Ένωση υπάρχουν πάνω από 160, ενώ δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας πάνω από 100 σκάφη από την Αθήνα και πάνω από 100 σκάφη από Σκιάθο και Σκόπελο, αναδεικνύοντας την ταχύτατη ανάπτυξη του ιστιοπλοϊκού τουρισμού.

Ο κ. Γιώργος Καραχρήστος γενικός διεθυντής της Mact media group και εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ επεσήμανε πως παρά τις περσινές δυσκολίες λόγω της πανδημίας, με το φεστιβάλ να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, 7000-10000 επισκέπτες πέρασαν από τα περίπτερα στην παραλία του Βόλου, ενώ το πιο σημαντικό γεγονός ήταν πως πάνω από 200 μέσα μαζικής επικοινωνίας δημοσίευσαν άρθρα και αφιερώματα ότι η Μαγνησία αποτελεί έναν προορισμό για yachts.

Φέτος, όπως σημείωσε ο ίδιος, θα υπάρχουν πάνω από 40 περίπτερα γαστρονομίας, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις επιχειρηματιών, θα γίνουν ειδικές εκδηλώσεις και για επαγγελματίες αλλά και για το κοινό, be to be συναντήσεις με εταιρείες, ενώ θα διοργανωθεί και ειδική μουσική βραδιά.

Μάλιστα, ο κ. Πτωχόπουλος ανακοίνωσε πως φέτος στόχος είναι οι επισκέπτες όχι απλά να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στα σκάφη, αλλά να έχουν τη δυνατότητα σε μικρά group να πραγματοποιήσουν και βόλτες στον Παγασητικό.