ΤΑΙΠΕΔ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από οκτώ επενδυτικά σχήματα για το λιμάνι του Βόλου

Στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε επίσημα, ότι στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα εξής οκτώ επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

• Advance Properties O.O.D.

• Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.

• Κοινοπραξία Intrakat A.E. – TΕΚΑΛ Α.Ε.

• Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

• Mariner Capital Ltd

• QTerminals W.L.L.

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

• Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει διάρκεια 60 ετών από την υπογραφή της και λήγει το 2062. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, χάλυβα και παλιοσίδερα, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο και υπηρεσίες επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ferry boat προς τις Σποράδες, καθώς και δραστηριότητες κρουαζιέρας.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την «Deloitte Business Solutions S.A.» και την «Euroconsultants S.A.» ως χρηματοοικονομικούς του συμβούλους, την «Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρία» ως νομικό του σύμβουλο και την «Doxiadis Associates» ως τεχνικό του σύμβουλο αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συναλλαγή.

1. Advance Properties O.O.D

Η Advance Properties είναι ένας βουλγαρικός όμιλος με διαφοροποιημένες δραστηριότητες που ιδρύθηκε από την οικογένεια Domuschiev, ο οποίος διαθέτει σήμερα επενδύσεις σε 107 θυγατρικές και 4 συνδεδεμένες εταιρείες σε 26 χώρες. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται κυρίως στα φαρμακευτικά προϊόντα, τη ναυτιλία (32 bulk carriers και 6 υπό κατασκευή) και τη διαχείριση λιμένων (2 τερματικοί σταθμοί λιμένων στο Μπουργκάς), και άλλες δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ακίνητα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

2. GEK TERNA S.A. – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, εισηγμένος στο Χ.Α. με δραστηριότητες σε 16 χώρες παγκοσμίως, στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

3. Goldair Cargo S.A. – Goldair Handling Consortium

Οι εταιρείες της κοινοπραξίας είναι μέλη του Ομίλου Goldair, έναν από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς ομίλους εταιρειών στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα, διαχείριση εδάφους αεροσκαφών και επιβατών, υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή, καθώς και εσωτερικές και διεθνείς τουριστικές υπηρεσίες, διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

4. IΝΤRΑΚΑΤ – TEKAL S.A. Consortium

Με έδρα στην Ελλάδα και σημαντική διεθνή παρουσία, η Intrakat κατέχει ηγετική θέση στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει δημόσια έργα υποδομών, ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – περιβαλλοντικά και έργα ανάπτυξης ακινήτων.

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. TEKAL S.A.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με τεχνογνωσία σε λιμενικά και εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και δραστηριοποιείται στους τομείς της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ν. Ευρώπης.

5. Israel Shipyards Industries Ltd – HELLENIC HALYVOURGIA S.A. Consortium

Η Israel Shipyards Industries είναι ένας ισραηλινός όμιλος, μερικώς εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν τρεις κύριους τομείς, και συγκεκριμένα, τον ναυτιλιακό τομέα (ναυπηγικές και επισκευαστικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το Ναυτικό και τις εμπορικές θαλάσσιες αγορές), τον λιμενικό τομέα (φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου, στο μοναδικό ιδιόκτητο λιμάνι του Ισραήλ, στον κόλπο της Χάιφα ) και τον κλάδο του τσιμέντου με προϊόντα για τον κατασκευαστικό κλάδο. Επιπλέον, ο όμιλος παρέχει υπηρεσίες logistics και υποστήριξης για την υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τη ναυτιλία φορτίου σε όλο τον κόσμο.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – HELLENIC HALYVOURGIA S.A. Greek company, owned by the Manesis family, producing and processing iron of all forms as well as trading iron and other metal products, with facilities in Aspropyrgos (under restructuring agreement with HIG Capital), Velestino and Volos.

Ελληνική εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Μάνεση, παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου πάσης μορφής καθώς και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων, με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο (υπό συμφωνία εξυγίανσης με HIG Capital), το Βελεστίνο και το Βόλο.

6. MARINER CAPITAL LIMITED

Mε έδρα τη Μάλτα και ιδιοκτησίας της οικογένειας Hili, η Mariner είναι εταιρεία επενδύσεων, ανάπτυξης και ανεξάρτητης λειτουργίας/εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών μεσαίου μεγέθους θαλάσσιων λιμένων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων στον κλάδο των logistics και της ναυτιλίας. Η Mariner λειτουργεί τρεις τερματικούς σταθμούς στην Ευρώπη και συγκεκριμένα, τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Βαλτικής (BCT) στη Ρίγα της Λετονίας, τον τερματικό σταθμό Intermodale Venezia (TIV) στη Βενετία της Ιταλίας και τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Δυρραχίου, στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

7. QTerminals W.L.L.

Η QTerminals είναι μια εταιρεία εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού που ιδρύθηκε από κοινού από την Qatar Ports Management Company (Mwani Qatar – 51% συμμετοχή) και την Qatar Navigation (Milaha – 49% συμμετοχή), υπεύθυνη για τη διευκόλυνση των εισαγωγών και εξαγωγών του Κατάρ και των θαλάσσιων εμπορικών δραστηριοτήτων του. Η QTerminals παρέχει υπηρεσίες εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων, γενικού φορτίου, RORO, κτηνοτροφικών και υπεράκτιων φορτίων, στη Φάση 1 του λιμανιού Hamad του Κατάρ.

8. Thessaloniki Port Authority S.A. – Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία, παρέχοντας υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων, διακίνησης όλων των ειδών των φορτίων και εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.