Ταλαιπωρία Βολιωτών για τη δήλωση αποτελεσμάτων των self tests

«Έπεσε» η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr, τι αναφέρει η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

«Έπεσε» το βράδυ της Κυριακής , πιθανόν λόγω του όγκου των γονέων και εκπαιδευτικών πανελλαδικά που προσπαθούσαν να δηλώσουν τα αποτελέσματα των self tests, η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr. Την ίδια ώρα μετ’ εμποδίων γίνονταν η δήλωση των αποτελεσμάτων και η εκτύπωσή τους.

Συγκεκριμένα, όσοι ήθελαν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα για να δηλώσουν το αποτέλεσμα των self test τους δεν μπορούσαν για κάποια ώρα, καθώς η σελίδα δεν φόρτωνε, στη θέση της εμφανίζονταν μια λευκή σελίδα ή σε κάποιες περιπτώσεις διακόπτονταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει. Το πιο πιθανό είναι το πρόβλημα να παρουσιάστηκε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, ωστόσο, μετά από κάποια ώρα, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Να σημειωθεί πως μόνο με self test τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς θα γίνει η είσοδος στις τάξεις. Υπενθυμίζεται πως τα self test είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στο σχολείο και πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Στο μεταξύ, κατόπιν οδηγίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας που λήφθηκε χθες αργά το βράδυ, από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαραλ Σταχτέα, αναφέρεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης του αποτελέσματος του self-test, στο οποίο υποχρεωτικά υποβάλλονται μαθητές και εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων και μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα, από τους

γονείς και τους εκπαιδευτικούς συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση στην

οποία αναγράφεται ότι πραγματοποιήθηκε το τεστ και αναγράφεται, επίσης, το αποτέλεσμα του τεστ.