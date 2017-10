0 SHARES Share Tweet

Ανακοινώθηκαν από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) οι διεθνείς βαθμοί αξιολόγησης (ELO) για το μήνα Οκτώβριο με μια ευχάριστη έκπληξη για το βολιώτικο σκάκι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «για πρώτη φορά την ίδια χρονική περίοδο 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι) που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της Ελλάδας στην ηλικιακή τους κατηγορία βάσει του διεθνούς τους ELO αποδεικνύοντας ότι το βολιώτικο σκάκι ξεπερνάει σιγά-σιγά την κρίση που το ταλάνιζε την τελευταία επταετία και αρχίζει να βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Ελληνική σκακιστική οικογένεια.

Ο 9χρονος Τσαρσιταλίδης Χρήστος από το Βελεστίνο, πρωταθλητής Ελλάδος στην Γ’ Δημοτικού κατά τη φετινή περίοδο, ο οποίος ανήκει στην Ε.Σ. Καλαμαριάς, βρίσκεται στην 5η θέση πανελλαδικά, με 1185 ELO, στην κατηγορία των αγοριών γεννηθέντων το 2008.

Η 11χρονη Ραφτοπούλου Κωνσταντίνα από το Βόλο, η οποία ανήκει στο Σ.Ο. Βέροιας, βρίσκεται στην 6η θέση πανελλαδικά, με 1251 ELO, στην κατηγορία των κοριτσιών γεννηθέντων το 2006.

Ο 13χρονος Τσαρσιταλίδης Κων/νος από το Βελεστίνο, ο οποίος ανήκει στην Ε.Σ. Καλαμαριάς, βρίσκεται στην 8η θέση πανελλαδικά, με 1842 ELO, στην κατηγορία των γεννηθέντων το 2004.

Οι 3 μικροί σκακιστές από πολύ μικρή ηλικία έδειξαν το ταλέντο τους στο σκάκι αγωνιζόμενοι ως σκακιστές της Σ.Ε. Βόλου σε μια περίοδο που το θεσσαλικό σκάκι ζούσε το Μεσαίωνά του με τη διαμάχη που υπήρχε μεταξύ της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. και της Ε.Σ.Ο, δηλαδή μεταξύ της Ένωσης όπου ανήκαν τα σωματεία της Θεσσαλίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Η μη αναγνώριση της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. από την Ε.Σ.Ο. λόγω της μη συμμόρφωσης της πρώτης με τους κανονισμούς της δεύτερης είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν τα σωματεία της Θεσσαλίας, που έμεναν προσκολλημένα στην Ε.Σ.Σ.Κ.Ε., να συμμετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και κατά συνέπεια να παραμένουν ανενεργά με κίνδυνο τη διάλυσή τους.

Οι επιτυχίες των 3 μικρών αθλητών (πρώτες θέσεις κάθε χρόνο στις κατηγορίες τους στα ατομικά και σχολικά πρωταθλήματα και τουρνουά σε τοπικό και πανθεσσαλικό επίπεδο καθώς και δυνατές εμφανίσεις σε πολλά τουρνουά ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα) έστρεψαν πάνω τους τα βλέμματα αρκετών Ελληνικών σκακιστικών συλλόγων και σε συνδυασμό με την αβέβαιη κατάσταση που υπήρχε στη Σ.Ε. Βόλου, λόγω της προσκόλλησής της στην Ε.Σ.Σ.Κ.Ε., τους έφερε να παίρνουν μεταγραφή στο τέλος του 2014 σε άλλους συλλόγους, όπου εξελίχθηκαν ραγδαία και κάθε χρόνο πλέον δίνουν τα διαπιστευτήριά τους με την αγωνιστική τους παρουσία.

Τα αδέρφια Τσαρσιταλίδη πήραν μεταγραφή σε συλλόγους της Θεσσαλονίκης, ο μεν Κωνσταντίνος στην Ε.Σ. Καλαμαριάς και την επόμενη χρονιά στην πανίσχυρη Ε.Σ. Θεσ/νίκης, ο δε Χρήστος στην Σκακιστική Ακαδημία ΕΣΘ «Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ» και την επόμενη χρονιά στην Ε.Σ. Καλαμαριάς.

Η Ραφτοπούλου Κωνσταντίνα πήγε με μεταγραφή μαζί με τον αδερφό της Εμμανουήλ, επίσης δυνατό σκακιστή για την ηλικία του (35ος πανελλαδικά για το μήνα Οκτώβριο βάσει διεθνούς αξιολόγησης στα αγόρια γεννηθέντα το 2004, με 1383 ELO και με επίσης πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του), στο Σ.Ο. Βέροιας.

Οι 10 πρώτες θέσεις στην Ελλάδα βάσει διεθνούς ELO στις προαναφερόμενες ηλικιακές κατηγορίες:

Γεννηθέντες 2008 Γεννηθείσες 2006 Γεννηθέντες 2004

Name ELO Name ELO Name ELO

1. Peikos, Rafail 1234 1. Kanteraki, Maria-Myrto 1401 1. Spyropoulos, Nikolaos 2135

2. Souchleris, Nikolaos 1225 2. Tsakona, Maria 1388 2. Patrelakis, Evaggelos 1998

3. Hartofylakas, Spyros 1223 3. Kiousi, Panagiota 1367 3. Abelakiotis, Stavros 1970

4. Violakis, Anastasios 1188 4. Paroglou, Marianna 1263 4. Leftheriotis, Alexandros 1944

5. Tsarsitalidis, Christos 1185 5. Dimitrova, Boryana 1263 5. Kasioumis, Vasilios 1943

6. Antonioudakis, Georgios 1185 6. Raftopoulou, Konstant. 1251 6. Chatzieleftheriou, Andreas 1942

7. Mourelatos, Spyridon 1184 7. Kratimenou, Maria 1238 7. Zaronikas, Dimitrios 1936

8. Kalogridis, Themistoklis 1171 8. Kratimenou, Georgia 1226 8. Tsarsitalidis, Konstant. 1842

9. Soukarie, Zorz 1151 9. Tzovani, Dimitra 1183 9. Stratigos, Spiros 1792

10. Tzortzatos, Dim. Pan. 1137 10. Papadokonstantaki, Aik. 1167 10. Koutsourakis, Ioannis 1703

Όλα τα διεθνή ELO μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.2700chess.com/all-fide-players.

Καθημερινά σκακιστικά νέα από τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα και τον κόσμο θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://chesswords.blogspot.gr.