Ντέρμπι πρωτιάς σε Α’ και Β’ ΕΠΣΘ το Σαββατοκύριακο

Πύρασος Νέας Αγχιάλου μέχρι τέλους ή Αγία Άννα; Επίσης, ΕΛ Νηλέας ή Μαγνησιακός ο υπερπρωταθλητής της Β’ ΕΠΣΘ; Στο φινάλε των πλέι οφ των δύο τοπικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, αλλά και στην τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ της Β’ ΕΠΣΘ τα παιχνίδια που προκύπτουν είναι αρκετά ενδιαφέροντα και κρίνουν πολλά.
Το πρόγραμμα των αγώνων για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Απριλίου έχουν ως εξής:
Α’ ΕΠΣΘ
8η αγωνιστική πλέι οφ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
16/04 16:00 ΣΕΣΚΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΗΓΑΣ Φ.
17/04 16:00 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
17/04 16:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΙΑΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
17/04 16:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΥΡΑΣΟΣ
7η αγωνιστική πλέι άουτ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
16/04 16:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
16/04 16:00 ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΕ 2002 ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
17/04 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.
ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Β’ ΕΠΣΘ
4η αγωνιστική πλέι οφ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
16/04 16:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΑΠΟΒ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
16/04 16:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
17/04 11:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΑΜ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
17/04 11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
4η αγωνιστική πλέι άουτ
ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
16/04 16:00 ΕΥΞ/ΛΗΣ ΑΘΛΟΣ ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
16/04 16:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ ΧΛΟΗ
17/04 16:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ