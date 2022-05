Ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ της Νίκης Βόλου

Στην τελευταία αγωνιστική περίοδο

Το καλύτερο τέρμα που σημείωσε παίκτης της Νίκης Βόλου αναζητά η ΠΑΕ, οπότε προχωρά πλέον σε διαδικτυακή ψηφοφορία, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους της ομάδας και όχι μόνο να συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Όπως αναφέρει σχετικά:

«Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε και τώρα ήρθε η ώρα να «παίξεις μπάλα» εσύ, ψηφίζοντας το Blue Best Goal of the Season 2021-22!

Σας δίνουμε πέντε μοναδικά «κυανόλευκα» τέρματα της φετινής χρονιάς, αλλά μόνο ένα θα αναδειχθεί το καλύτερο της σεζόν!

Οι υποψηφιότητες είναι:

1. Ανδρέας Βλαχομήτρος vs Ηρακλής

2. Παύλος Κυριακίδης vs Πιερικός

3. Λούκας Γκαρσία vs Πιερικός

4. Πασχάλης Κάσσος vs Τρίκαλα

5. Σταύρος Τσουκαλάς vs Ολυμπιακός Βόλου

Παρακολούθησε ξανά τα πέντε γκολ

Στη συνέχεια, ψηφίζεις εδώ:

https://strawpoll.com/polls/7MZ0zMe6wno

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7/5, 00:00)»