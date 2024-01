Στους 40 πιο υποσχόμενους νέους παίκτες της UEFA ο Κωνσταντέλιας

Τι αναφέρει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τον Βολιώτη ποδοσφαιριστή

H αναγνώριση από το εξωτερικό για τον νεαρό Βολιώτη ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η UEFA!

Συγκεκριμένα, ενόψει της νέας χρονιάς, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δημιούργησε μια μεγάλη λίστα με όνομα «Players to watch out for in 2024: Who could star in European football this year?», η οποία αφορά ουσιαστικά τους πιο υποσχόμενους παίκτες κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Εντός αυτής φιγουράρουν μεγάλα ονόματα, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και ο Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ μια θέση κέρδισε και ο Κωνσταντέλιας!

«Ο Κωνσταντέλιας και ο συμπαίκτης του, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, φαίνεται να είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αμφότερους ήδη στο πλαίσιο της Εθνικής. Ο επιθετικός μέσος καθιερώθηκε σε επίπεδο συλλόγου την περασμένη σεζόν, έχει εντυπωσιακή ικανότητα ντρίμπλας και μπορεί να συνδυάζεται με πολύ μεγάλη ευκολία με τους συμπαίκτες του», ανέφερε αναλυτικά η UEFA για τον Βολιώτη ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.