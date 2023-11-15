Το πρόγραμμα σε Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣΘ το Σαββατοκύριακο

Για την Α’ Τοπική γίνεται η 8η αγωνιστική, ενώ για τη Β’ και Γ’ η 5η
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Η ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων για τις τρεις τοπικές κατηγορίες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για την Α’ Τοπική γίνεται η 8η αγωνιστική, ενώ για τη Β’ και Γ’ η 5η. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ ΕΠΣΘ (8η)

Σάββατο 18/11

15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΑΙΑΣ

15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

15:00 ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

19:30 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΣΚΙΑΘΟΣ

Κυριακή 19/11

11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΥΡΑΣΟΣ

11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Β’ ΕΠΣΘ (5η)

Σάββατο 18/11

15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

18:30 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Ν.Α. ΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

18:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ

19:30 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Κυριακή 19/11

11:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΕ 2002

15:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

Γ’ ΕΠΣΘ (5η)

Σάββατο 18/11

15:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.

15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΙΚΗ Β. Β’

16:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

Κυριακή 19/11

11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ-ΧΛΟΗ

12:00 ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ Β’-ΤΟΞΟΤΗΣ Β’

18:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΘΗΣΕΑΣ Β’

ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 3-0 ά.α.

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