Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ (25-26 Ιανουαρίου)

Από την ΕΠΣΘ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιανουαρίου.
Ο πρωτοπόρος Σαρακηνός με 32 βαθμούς υποδέχεται την 12η στη βαθμολογική κατάταξη Δάφνη, την ώρα που ο δεύτερος Αίας Σούρπης, με έναν μόλις βαθμό λιγότερο δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕ 2002.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣΘ/15η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|25-Ιαν-20
|15:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
|ΔΑΦΝΗ
|25-Ιαν-20
|15:00
|ΣΕΣΚΛΟΥ
|ΑΚΡΟΠΟΛΗ
|ΠΥΡΑΣΟΣ
|25-Ιαν-20
|19:00
|OLIMPICO
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|ΤΟΞΟΤΗΣ
|26-Ιαν-20
|11:00
|ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ
|ΑΕ 2002
|ΑΙΑΣ
|26-Ιαν-20
|12:00
|ΣΚΙΑΘΟΥ
|ΣΚΙΑΘΟΣ
|ΡΗΓΑΣ Φ.
|26-Ιαν-20
|15:00
|ΠΤΕΛΕΟΥ
|ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
|ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΙΑΣΩΝ ΑΜ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
Β’ ΕΠΣΘ/14η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|25-Ιαν-20
|15:00
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΑΘΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ
|ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
|26-Ιαν-20
|11:00
|ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ
|26-Ιαν-20
|11:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
|26-Ιαν-20
|11:30
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ
|ΣΚΟΠΕΛΟΣ
|ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ
|26-Ιαν-20
|15:00
|ΠΛΑΤΑΝΟΥ
|ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
|ΠΗΛΕΑΣ
|26-Ιαν-20
|15:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
Γ’ ΕΠΣΘ/12η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|25-Ιαν-20
|15:00
|ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ
|ΑΘΛΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|25-Ιαν-20
|18:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
|26-Ιαν-20
|15:00
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
|ΕΡΜΗΣ
|26-Ιαν-20
|15:00
|ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|ΑΠΟΒ