Το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣΘ (25-26 Ιανουαρίου)

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Από την ΕΠΣΘ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιανουαρίου.

Ο πρωτοπόρος Σαρακηνός με 32 βαθμούς υποδέχεται την 12η στη βαθμολογική κατάταξη Δάφνη, την ώρα που ο δεύτερος Αίας Σούρπης, με έναν μόλις βαθμό λιγότερο δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕ 2002.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ ΕΠΣΘ/15η αγωνιστική

ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
25-Ιαν-20 15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΔΑΦΝΗ
25-Ιαν-20 15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΥΡΑΣΟΣ
25-Ιαν-20 19:00 OLIMPICO ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΞΟΤΗΣ
26-Ιαν-20 11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΕ 2002 ΑΙΑΣ
26-Ιαν-20 12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ ΡΗΓΑΣ Φ.
26-Ιαν-20 15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
      ΙΑΣΩΝ ΑΜ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β’ ΕΠΣΘ/14η αγωνιστική

ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
25-Ιαν-20 15:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
26-Ιαν-20 11:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
26-Ιαν-20 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
26-Ιαν-20 11:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ
26-Ιαν-20 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΠΗΛΕΑΣ
26-Ιαν-20 15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

Γ’ ΕΠΣΘ/12η αγωνιστική

ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
25-Ιαν-20 15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΘΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
25-Ιαν-20 18:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
26-Ιαν-20 15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
26-Ιαν-20 15:00 ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΠΟΒ

 

 

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