Την τιμητική της έχει η Αγιά τις τελευταίες ημέρες σε θέματα τζόγου. Μετά την προχθεσινή επιτυχία Αλβανού, ο οποίος ξύνοντας ένα λαχείο «Σκρατς» κέρδισε 10.000 ευρώ, χθες Έλληνας αυτή τη φορά κατάφερε να κερδίσει 40.674,53 ευρώ στο Τζόκερ. Πρόκειται για Αγιώτη, οικογενειάρχη, επαγγελματία, άνθρωπο της πιάτσας, ο οποίος με μόλις 2,5 ευρώ πέτυχε το δελτίο του να πιάσει πεντάρι και να βάλει τελικά στην τσέπη του, μετά τις κρατήσεις, περίπου 32.500 ευρώ. Το τυχερό δελτίο κατατέθηκε στο Πρακτορείο του ΟΠΑΠ του κ. Δημητρίου Μαγκιώση στην Αγιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τυχερός παίζει μόνο Τζόκερ κι αυτήν είναι η πρώτη σημαντική του επιτυχία.

