Αντ. Καλτσά: Η κινόα προσφέρει σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς

Η 62χρόνη παραγωγός από την Μαρμαρίνη Αγιάς δηλώνει δικαιωμένη από την επιλογή της

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των Θεσσαλών παραγωγών αναφορικά με τις χειμερινές ή εαρινές σπορές που πρέπει να προγραμματίσουν το επόμενο διάστημα καθώς τα βασικά παραδοσιακά προϊόντα, σιτάρι- βαμβάκι δεν τους προσέφεραν τα προσδοκόμενα οφέλη, με βάση και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Οι περισσότεροι έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και υπολογίζουν έσοδα έξοδα. Μία λύση στο αδιέξοδο αυτό φαίνεται ότι προσφέρει η κινόα, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος, κυριολεκτικά στα χωράφια, μεταφορικά στις προτιμήσεις των θεσσαλών και όχι μόνο παραγωγών. Και δικαιολογημένα, καθώς η συμβολαιακή γεωργία που την χαρακτηρίζει, εξασφαλίζει την πώληση του προϊόντος και την τιμή, η οποία κυμαίνεται για την συμβατική καλλιέργεια στα 50 λεπτά και για τη βιολογική στα 80λ.

Όσοι έχουν καλλιεργήσει κινόα μέχρι σήμερα δηλώνουν δικαιωμένοι για την επιλογή τους και αποφασισμένοι να αυξήσουν τα καλλιεργούμενα στρέμματα, στις αρχές του Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκινάει η σπορά.

Η ομάδα των γεωπόνων της εταιρείας Μάρκου Α.Ε. η οποία και προωθεί την καλλιέργεια έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της, στεκόμενη από την αρχή της καλλιέργειας μέχρι και την συγκομιδή της (περί τα τέλη Ιουλίου) στο πλευρό του παραγωγού, ο οποίος θέλει να τολμήσει, δοκιμάζοντας μία νέα καλλιέργεια.

Αντωνία Καλτσά

Μια τέτοια περίπτωση είναι η 62χρόνη Αντωνία Καλτσά, από τη Μαρμαρίνη Αγιάς, η οποία δηλώνει πανευτυχής από την απόφαση της να καλλιεργήσει κινόα. «Την περασμένη χρονιά διάβασα αρκετά ρεπορτάζ που αναφέρονταν στη δυναμική της κινόα και επειδή είμαι άνθρωπος που τολμά και παρακολουθεί τις εξελίξεις, αποφάσισα να βάλω και εγώ. Μέχρι τώρα καλλιεργούσα σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι, ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα πράγματα με τα παραπάνω προϊόντα έχουν γίνει πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα τώρα με τις ζωοτροφές και την ευλογιά. Έτσι καλλιέργησα κινόα και το καλοκαίρι συγκόμισα 250 κιλά. Ικανοποιητική απόδοση αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν η πρώτη μου χρόνια. Σημαντική βοήθεια είχα από την ομάδα γεωπόνων της Εταιρείας, η οποία με συμβούλευε και ήταν διαρκώς στο πλευρό μου. Πρόθεση μου είναι την επόμενη χρονιά να αυξήσω τα καλλιεργούμενα στρέμματα, ενώ το 2027 θα ασχοληθώ με την βιολογική κινόα. Προσωπικά παροτρύνω τους παραγωγούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα καλλιέργεια να το τολμήσουν και να είναι σίγουροι ότι θα έχουν ένα σταθερό εισόδημα, απαλλαγμένοι από το άγχος που, πότε και πώς θα πουλήσουν το προϊόν τους. Θα έχουν ένα σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα» καταλήγει η κα. Αντωνία.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Στο site της εταιρίας (https://aristiquinoa.gr) και στα social (facebook) ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παραγωγούς, ώστε να ακολουθήσει η επικοινωνία με την γεωπονική ομάδα, η παροχή πληροφορίων και η καλύτερη δυνατή επιλογή του χωραφιού. Το δυνατό σημείο στο επίπεδο παραγωγής αποτελεί το γεγονός ότι η κινόα είναι πιο προσοδοφόρα από τα υπόλοιπα δημητριακά, ενώ η τεχνογνωσία που απαιτείται από τους παραγωγούς δεν είναι εξεζητημένη, αφού μοιάζει αρκετά με αυτήν που απαιτείται για την καλλιέργεια των υπολοίπων δημητριακών. Η αντοχή του φυτού σε ειδικούς παράγοντες που σχετίζονται με το έδαφος (ξηρασία, αλμυρότητα, κ.α.) βοηθά περαιτέρω την καλλιέργεια.