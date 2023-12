Αυτός είναι ο 20χρονος Θεσσαλός ράπερ που ζει το όνειρο του

Σε όλον αυτόν τον κυκεώνα που ονομάζεται ελληνικό ραπ και ανάμεσα στα ονόματα που είναι πλέον mainstream και έχουν τεράστιο κοινό, υπάρχουν και πιτσιρικάδες που δεν είναι ακριβώς περιθώριο, αλλά δημιουργούν μόνοι τους και μοναχικά ένα ραπ ιδιοσυγκρασιακό και αλλόκοτο. Είναι σχεδόν αθέατο, αν το συγκρίνεις με τα νούμερα που κάνουν τα τραπ και τα drill κομμάτια που κυριαρχούν, αλλά καθόλου ασήμαντο, γιατί το κοινό που το παρακολουθεί είναι πολύ ισχυρός πυρήνας.

Ο Just Knite είναι ένα δυνατό αθηναϊκό αντίβαρο στον ήχο της θεσσαλονικιώτικης Stelth Records, ένα παιδί 20 χρονών από τους Γόννους της Λάρισας, ένα χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου, που εδώ και έναν χρόνο ζει στην Αθήνα και δημιουργεί την weird μουσική του.

Το πρόσφατο άλμπουμ του με τον τίτλο «7.70 MICROMIX.x»(Dj_kapnos_7.70 είναι το alter ego του ως παραγωγός, -γιατί κάνει ο ίδιος τις παραγωγές στα κομμάτια του) είναι ένα συναρπαστικό πάτσγουορκ από 8 σύντομα κομμάτια (η συνολική διάρκειά του είναι 16 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα) με στίχους που μοιάζουν ακατανόητοι με την πρώτη ακρόαση, με πολλές αγγλικές εκφράσεις, οι οποίοι απευθύνονται κυρίως στα (νεαρά) άτομα που μπορούν να τους αποκρυπτογραφήσουν:

«Μακριά κατοικούσα / κάνει pan στον ουρανό που σημαίνει μ’ ακούσαν / Μπλε Dexter παντελόνι / πράσινο φούτερ / μες στην μπλε γραμμή κινούμαι σαν καρικατούρα / δεν το κάνεις pure έχει χαλκό μέσα / Είμαι όλη μέρα μες στο function ψάχνω να πετύχω / στρίβω άλλο ένα, δεν είμαι αθάνατος, θα το αποφύγω / απλώς λέω ιστορίες για να περάσει η ώρα / θέλω να σκοτώσω κάτι μέσα μου σαν τη Betty Cooper / θα έκανα πολλά για τα λεφτά μα δεν αλλάζω user…». (Moneytree)

Η παραμορφωμένη φωνή του και το mumble κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την αποκωδικοποίηση, τα φωνητικά του είναι εντελώς κόντρα στη φόρμα του κλασικού ραπ (που κάποτε ο κανόνας ήταν οι στίχοι να είναι κατανοητοί), αλλά αυτό δίνει στο project ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο Γιάννης -αυτό είναι το πραγματικό του όνομα- μιλάει ακριβώς με τον τρόπο που ραπάρει, με τις μισές λέξεις που χρησιμοποιεί να είναι αγγλικές, και είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων που ήρθε στο ραντεβού για τη συνέντευξη σχεδόν δειλά και με φανερό άγχος, αλλά είναι μια πολύ λαμπρή περίπτωση μέσα στην αμορφωσιά και την αγραμματοσύνη της πλειονότητας του ελληνικού ραπ. Τα κομμάτια για το «7.70 MICROMIX.x» τα έγραψε -και έκανε παραγωγή σε αυτά- σε δύο εβδομάδες.

«Ηχογραφώ στο σπίτι, δεν μπαίνω στο στούντιο για κανέναν λόγο, εκτός και αν είναι να δώσω συμβουλές ως excutive producer» λέει. «Οι στίχοι μου κατά 95% είναι freestyle, αλλά σίγουρα αν δω κάτι περίεργο, κάτι που μπορώ να βγάλω out of context και να προκαλεί την προσοχή μου, θα σταθώ και θα το σημειώσω. Οπότε συνήθως έχω γραμμένα δύο ή τρία concepts, ούτε καν στίχους, και με βάση αυτά τα ερεθίσματα που έχω εκείνη τη στιγμή λέω ό,τι μου βγει.

Μπορεί να έχω γράψει μόνο δυο μπάρες να βάλω στην αρχή, να έχω βρει έναν τρόπο για να ξεκινήσω. Παλιότερα έγραφα κανονικά, έχω γεμίσει τετράδια με στίχους, αλλά πλέον είναι freestyle τα κομμάτια μου».

Τα κομμάτια του Just Knite -όπως και των παιδιών της Stelth Records- έχουν κάτι που λείπει πολύ από το ελληνικό ραπ τα τελευταία χρόνια: χιούμορ, έξυπνο και υποδόριο, που να μην είναι καφρίλα, που σε αρπάζει ξαφνικά και σε κάνει να χαμογελάς. Όπως η φράση «για στείλε μου ένα μήνυμα να το δω αν με ενδιαφέρει» που ακούγεται στο «Neok» ή ο τίτλος του κομματιού που ανοίγει το άλμπουμ «Πίνω το γκούχου γκούχου».

«Προσπαθώ να χώνω γενικότερα τέτοιες φράσεις που σου τραβούν την προσοχή, γιατί όλο αυτό μου θυμίζει το σύνολο του Ίντερνετ, γιατί εκεί που κοιτάς κάτι, σου τραβάει κάτι άλλο την προσοχή, λες “πώωω τι γίνεται εδώ!” κι επιστρέφεις ξανά στο θέμα σου» λέει.

«Σίγουρα ό,τι και να πω θα είναι ψιλο-intentional, σίγουρα δεν θα πω κάτι μόνο για να το πω και δεν θέλω να έχω shock value χωρίς να είναι απαραίτητο. Χωρίς λόγο. Δεν θα είναι ένα κομμάτι μόνο καφρίλες for the sake of it, άμα πω κάτι θα είναι επειδή θα κάτσει στο μυαλό μου.

Μπορεί να μην το καταλάβει ο άλλος επειδή γράφω για εσωστρεφή πράγματα, τα οποία τα βιώνω καθαρά από τη δικιά μου οπτική. Είναι σαν να είσαι στο μυαλό μου και δεν με νοιάζει αν θα καταλάβεις το τι λέω, απλώς θέλω να το πω και νομίζω έχει τη δικιά του γοητεία αυτό.